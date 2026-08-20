Звідки на подвір'ї стільки ос: що ви самі перетворили на приманку

Наприкінці літа оси стають значно помітнішими біля будинків і в садах. Їх наче раптом більшає, хоча справа не лише в чисельності. У цей період змінюється сам ритм життя колонії.

Іноді місцем куди оси прилітають харчуватися стає звичайне подвір'я. Опалі яблука, відкрита пляшка з напоєм, смітник без кришки або залишений надворі корм створюють постійне джерело їжі. 24 Канал зібрав топ-5 основних причин, що шукають оси.

Чому наприкінці літа ос біля будинку стає більше?

Життя колонії соціальних ос починається навесні з матки, яка пережила зиму. Вона шукає місце для гнізда, відкладає перші яйця й сама годує личинок. Коли з'являються робочі особини, більшість роботи переходить до них, а колонія починає швидко рости. До другої половини літа в одному гнізді вже може бути велика кількість робочих ос. Саме тоді їх найчастіше помічають біля людей, повідомляє Сonversation.

Чому оси летять у дім / Фото unsplash

Наприкінці сезону всередині колонії теж відбуваються зміни: зменшується кількість личинок, які забезпечували дорослих солодкою їжею, і робочі особини дедалі частіше шукають доступні вуглеводи назовні.

Тому наприкінці літа оси особливо активно летять на перестиглі фрукти, солодкі напої, залишки їжі та сміття.

Які 5 речей найбільше приваблюють ос?

Опалі й перестиглі фрукти

Яблуко, груша чи слива, які кілька днів пролежали під деревом, стають значно привабливішими для ос, ніж твердий недозрілий плід. Коли фрукт пошкоджується і починає розкладатися, солодкий сік стає легко доступним.

Особливо багато такої їжі з'являється саме наприкінці літа, коли достигають яблука, груші, сливи та виноград, зазначає Pestmeoff. Варто регулярно прибирати падалицю з місць, де ходять люди, діти або домашні тварини, оскільки опалі плоди стають джерелом пізньолітнього цукру для ос.

Зривати всі плоди з дерев через кількох ос, звісно, не потрібно. Проблемою стають насамперед пошкоджені й перестиглі фрукти, які довго лежать на землі.

2.Солодкі напої та залишки десертів

Сік, лимонад, компот, варення, морозиво, кавун чи шматок торта для людини можуть означати кілька крапель на столі. Для оси цього вже достатньо, щоб перевірити місце. У другій половині літа соціальні оси активно шукають продукти з високим вмістом цукру. Тому після обіду надворі краще не залишати відкритими пляшки, банки, тарілки з фруктами та солодощами.

Як оси можуть заполонити дім: дивіться відео

Окрема проблема – відкриті банки з напоями й непрозорі пляшки. Оса може залізти всередину, а людина її не побачить. Через це напій, який довго стояв відкритим надворі, краще перевірити перед тим, як пити. Після їжі варто протерти й сам стіл. Липка пляма від соку або сиропу може залишитися навіть тоді, коли всі тарілки давно прибрали.

3. М'ясо, риба та корм для тварин

Солодке – не єдине, що цікавить ос. Робочі особини багатьох соціальних видів полюють на комах, яких використовують як білкову їжу для личинок. Через це вони можуть звертати увагу і на інші доступні джерела білка – м'ясо, рибу або корм для домашніх тварин.

У рекомендаціях з контролю жовтих ос Університет Каліфорнії навіть згадує м'ясо, рибу й корм для тварин серед можливих харчових приманок. Після пікніка чи барбекю надворі тому краще не залишати тарілки із залишками м'яса, шкіркою від риби або жиром. Те саме стосується мисок домашніх тварин. Якщо кіт чи собака вже поїв, залишки вологого корму краще прибрати, а не тримати надворі до вечора.

4. Відкритий смітник

Сміттєвий бак може зібрати в одному місці майже все, що потрібно осам: фруктовий сік, залишки м'яса, шкірки, солодощі та напої. Особливо привабливими зовнішні смітники стають наприкінці літа, коли робочих ос багато, а пошук їжі займає дедалі більшу частину їхнього дня. Тому контейнер із кришкою працює краще, ніж просто щільно зав'язаний пакет. Є ще одна деталь, яку легко пропустити.

Після вивезення сміття солодка рідина або залишки їжі можуть залишатися на дні та стінках бака. Якщо контейнер липкий і має сильний запах, оси можуть продовжувати прилітати навіть тоді, коли всередині вже нічого немає. За тією самою логікою варто стежити й за відкритим компостом, якщо до нього потрапляють фруктові або інші кухонні відходи.

5. Постійне джерело води

Цукор і білок осам потрібні для харчування, але вода їм теж необхідна, стверджує Brooks. Особливо помітним це стає у спекотні та сухі періоди. Ос та інших комах можуть приваблювати басейни, поїлки, протікання систем поливу та інші доступні джерела води.

Йдеться не про одну калюжу після дощу, значно важливіше постійне місце, куди комахи можуть повертатися день за днем: кран, що підтікає, вода у відкритій ємності, невеликий дитячий басейн або волога ділянка біля системи поливу.

Миски домашніх тварин прибирати через це не потрібно. Воду варто регулярно міняти, а поруч не залишати залишків корму чи солодкої їжі.