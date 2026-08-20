Иногда местом, куда осы прилетают в поисках пищи, становится обычный двор. Упавшие яблоки, открытая бутылка с напитком, мусорный бак без крышки или оставленный на улице корм создают постоянный источник пищи. 24 Канал собрал топ-5 основных причин, почему прилетают осы.

Почему в конце лета ос возле дома становится больше?

Жизнь колонии социальных ос начинается весной с матки, пережившей зиму. Она ищет место для гнезда, откладывает первые яйца и сама кормит личинок. Когда появляются рабочие особи, большая часть работы переходит к ним, а колония начинает быстро расти. К второй половине лета в одном гнезде уже может быть большое количество рабочих ос. Именно тогда их чаще всего замечают рядом с людьми, сообщает Conversation.

Почему осы летят в дом / Фото unsplash

В конце сезона внутри колонии тоже происходят изменения: уменьшается количество личинок, которые обеспечивали взрослых сладкой пищей, и рабочие особи все чаще ищут доступные углеводы снаружи.

Поэтому в конце лета осы особенно активно летят на перезрелые фрукты, сладкие напитки, остатки еды и мусор.

Какие 5 вещей больше всего привлекают ос?

Опавшие и перезрелые фрукты

Яблоко, груша или слива, которые несколько дней пролежали под деревом, становятся гораздо привлекательнее для ос, чем твердый недозрелый плод. Когда фрукт повреждается и начинает разлагаться, сладкий сок становится легкодоступным.

Особенно много такой пищи появляется именно в конце лета, когда созревают яблоки, груши, сливы и виноград, отмечает Пестмеофф. Стоит регулярно убирать падалицу с мест, где ходят люди, дети или домашние животные, поскольку опавшие плоды становятся источником позднелетнего сахара для ос.

Срывать все плоды с деревьев из-за нескольких ос, конечно, не нужно. Проблемой становятся прежде всего поврежденные и перезрелые фрукты, которые долго лежат на земле.

2. Сладкие напитки и остатки десертов

Сок, лимонад, компот, варенье, мороженое, арбуз или кусок торта для человека могут означать несколько капель на столе. Для осы этого уже достаточно, чтобы проверить место. Во второй половине лета социальные осы активно ищут продукты с высоким содержанием сахара. Поэтому после обеда на улице лучше не оставлять открытыми бутылки, банки, тарелки с фруктами и сладостями.

Как осы могут заполонить дом: смотрите видео

Отдельная проблема – открытые банки с напитками и непрозрачные бутылки. Оса может залезть внутрь, а человек ее не увидит. Поэтому напиток, который долго стоял открытым на улице, лучше проверить перед тем, как пить. После еды стоит протереть и сам стол. Липкое пятно от сока или сиропа может остаться даже тогда, когда все тарелки давно убрали.

3. Мясо, рыба и корм для животных

Сладости – не единственное, что интересует ос. Рабочие особи многих социальных видов охотятся на насекомых, которых используют в качестве белковой пищи для личинок. Поэтому они могут обращать внимание и на другие доступные источники белка – мясо, рыбу или корм для домашних животных.

В рекомендациях по борьбе с желтыми осами Калифорнийский университет даже упоминает мясо, рыбу и корм для животных среди возможных пищевых приманок. Поэтому после пикника или барбекю на улице лучше не оставлять тарелки с остатками мяса, кожей от рыбы или жиром. То же самое касается мисок домашних животных. Если кошка или собака уже поели, остатки влажного корма лучше убрать, а не оставлять на улице до вечера.

4. Открытый мусорный бак

Мусорный бак может собрать в одном месте почти все, что нужно осам: фруктовый сок, остатки мяса, кожуру, сладости и напитки. Особенно привлекательными становятся открытые мусорные баки в конце лета, когда рабочих ос много, а поиск пищи занимает все большую часть их дня. Поэтому контейнер с крышкой работает лучше, чем просто плотно завязанный пакет. Есть еще одна деталь, которую легко упустить из виду.

После вывоза мусора сладкая жидкость или остатки еды могут оставаться на дне и стенках бака. Если контейнер липкий и имеет сильный запах, осы могут продолжать прилетать даже тогда, когда внутри уже ничего нет. По той же логике стоит следить и за открытым компостом, если в него попадают фруктовые или другие кухонные отходы.

5. Постоянный источник воды

Сахар и белок нужны осам для питания, но вода им тоже необходима, утверждает Брукс. Особенно заметно это становится в жаркие и засушливые периоды. Ос и других насекомых могут привлекать бассейны, поилки, протекающие системы полива и другие доступные источники воды.

Речь идет не об одной луже после дождя, гораздо важнее постоянное место, куда насекомые могут возвращаться день за днем: подтекающий кран, вода в открытой емкости, небольшой детский бассейн или влажный участок возле системы полива.

Миски домашних животных убирать из-за этого не нужно. Воду следует регулярно менять, а рядом не оставлять остатков корма или сладкой пищи.