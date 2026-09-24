Як створити осінній затишок вдома: 5 простих речей

Колишня вчителька Бебс Костелло стала надзвичайно популярною в соціальних мережах. За її інстаграмом стежать понад 4 мільйони користувачів, які черпають лайфхаки для дому. Жінка ділиться простими ідеями, які допомагають зробити оселю атмосфернішою без великих витрат.

Гранфлюенсерка розповіла про 5 речей, які можна легко додати в інтер’єр восени, щоб вдома стало затишніше, пише Real Simple.

Як додати оселі затишку восени?

Створити осінні деталі в землянистих тонах

Почати осіннє оновлення можна вже з порога. Достатньо прикрасити вхід горщиками з осінніми квітами, а поруч поставити кошики з гарбузами різних кольорів і форм.

У будинку атмосферу сезону допоможуть створити теплі відтінки та фактурні матеріали. Легкі літні подушки й пледи варто замінити на текстиль у насичених осінніх кольорах, доповнивши інтер’єр вовною, фланеллю та іншими щільнішими тканинами. Навіть така проста сезонна заміна декоративних подушок може помітно змінити вигляд кімнати.

Наповнити дім осінніми ароматами

Запах в приміщенні відіграє важливу роль. Бебс розповіла, що любить в осінню пору вдома аромат яблук, кориці, гвоздики, бадьяну й кардамону. Ці аромати створюють відчуття тепла й затишку в будинку.

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Зробити генеральне прибирання кімнат

Восени Бебс радить не намагатися прибрати всю оселю одразу, а поступово пройтися по окремих кімнатах. Особливу увагу варто приділити кухні, ванній і спальні: позбутися зайвих речей, помити вікна, освіжити постільну білизну. Також восени варто навести порядок в шафі.

Додати тематичний посуд

Коли оселя вже буде чистою, можна дістати сезонний посуд. Наприклад, Бебс любить прикрашати кухню тарілками та кахлями з яблучними мотивами. Такий декор додає осіннього настрою без необхідності повністю змінювати інтер’єр.



Осінній посуд ще більше занурює в спокійну атмосферу / Фото Pexels

Змінити гардероб

Восени варто виділити час для зміни гардероба. Літні речі вже варто заховати й залишити лише те, що буде носитися в прохолодну погоду.