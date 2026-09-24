Гранфлюенсерка рассказала о 5 вещах, которые можно легко добавить в интерьер осенью, чтобы в доме стало уютнее, пишет Real Simple.

Как добавить уюта в дом осенью?

Создать осенние акценты в землистых тонах

Начать осеннее обновление можно уже с порога. Достаточно украсить вход горшками с осенними цветами, а рядом поставить корзины с тыквами разных цветов и форм.

В доме атмосферу сезона помогут создать теплые оттенки и фактурные материалы. Легкие летние подушки и пледы стоит заменить на текстиль в насыщенных осенних цветах, дополнив интерьер шерстью, фланелью и другими более плотными тканями. Даже такая простая сезонная замена декоративных подушек может заметно изменить облик комнаты.

Наполнить дом осенними ароматами

Запах в помещении играет важную роль. Бэбс рассказала, что осенью дома любит аромат яблок, корицы, гвоздики, бадьяна и кардамона. Эти ароматы создают ощущение тепла и уюта в доме.

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Сделать генеральную уборку комнат

Осенью Бэбс советует не пытаться убрать весь дом сразу, а постепенно пройтись по отдельным комнатам. Особое внимание стоит уделить кухне, ванной и спальне: избавиться от лишних вещей, помыть окна, освежить постельное белье. Также осенью стоит навести порядок в шкафу.

Добавить тематическую посуду

Когда дом уже будет чистым, можно достать сезонную посуду. Например, Бебс любит украшать кухню тарелками и плитками с яблочными мотивами. Такой декор создает осеннее настроение, не требуя полной переделки интерьера.



Осенняя посуда что еще больше погружает в спокойную атмосферу / Фото Pexels

Обновить гардероб

Осенью стоит выделить время на обновление гардероба. Летние вещи уже пора убрать и оставить только то, что будет носить в прохладную погоду.