Не викидайте пакетики з коробок зі взуттям: де вони знадобляться у побуті

Пакетики із силікагелем часто можна знайти в коробках із новим взуттям, у сумках чи в коробках з технікою. Їх кладуть туди не випадково, оскільки маленькі гранули всередині поглинають зайву вологу і допомагають захистити речі від сирості.

Однак досить часто після покупки багато хто просто викидає ці пакетики у смітник, пише House Digest.

Насправді ж силікагель можна повторно використовувати у побуті. Він ставне в пригоді для зберігання різних речей і допоможе зберегти від появи вологості та неприємного запаху.

Як використовувати пакетики силікагелю?

Для кошика з білизною

Влітку у кошику для білизни опиняються мокрі купальники чи вологий одяг через піт. Якщо ви не плануєте ці речі одразу прати, краще покладіть кілька пакетиків силікагелю у кошик, щоб вони допомогли увібрати зайву вологу й запобігти появі цвілі та затхлого запаху.

Для зберігання спецій

Сіль та інші спеції через вологу нерідко перетворюються на тверді грудочки. Щоб цього не відбувалося, можна покласти пакетик з силікагелем у баночку зі спеціями. Для цього потрібно використовувати лише пакетики, не відкриваючи їх вміст.

Для уникнення неприємного запаху із взуття

Часто причиною неприємного запаху взуття є волога, що накопичується всередині. Кілька пакетиків силікагелю допоможуть увібрати її й підтримувати взуття сухішим.

Цей спосіб також варто використовувати під час зберігання зимового взуття у гаражі чи підвалі, де воно може контактувати з вологою.

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Від цвілі у шафі

Після завершення циклу в посудомийній машині на посуді може залишатися трохи води. Якщо покласти посуд у шафку чи шухляду, то згодом може з’явитися цвіль. Пакетики силікагелю у шухляді допоможуть увібрати зайву вологу.

Для збереження прикрас

Вологе повітря може негативно впливати на метал, тож через нього прикраси здатні темніти та іржавіти. Щоб зменшити вплив вологи, потрібно покласти кілька пакетиків силікагелю у скриньку, де зберігаються прикраси.



Силікагель збереже прикраси у гарному стані / Фото Pexels

Для виведення вологи з лектронних приладів

Якщо на телефон чи інший гаджет потрапила вода, можна скористатися пакетиками силікагелю. Просто покладіть намоклий пристрій у пакет разом з ними та залишіть на ніч.

Для зберігання насіння

Посівний матеріал потрібно зберігати в сухості. Сухе повітря може зберігатися до 5 років, тоді як потрапляння вологи створює сприятливі умови для бактерій і грибків, через які насіння в майбутньому може не прорости.

Тому під час зберігання насіння можна покласти поруч пакетик силікагелю, щоб воно залишилося сухим.

Для уникнення цвілі на документах

Навіть невелика кількість вологи здатна деформувати папір та пошкоджувати фарбу на документах. Щоб захистити важливі папери – паспорти, свідоцтва про народження та інші документи – покладіть поруч з ними кілька пакетиків силікагелю. Вони допоможуть увібрати зайву вологу під час зберігання.