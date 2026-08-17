Однако довольно часто после покупки многие просто выбрасывают эти пакетики в мусорное ведро, пишет House Digest.

На самом деле силикагель можно повторно использовать в быту. Он пригодится для хранения различных вещей и поможет защитить их от появления влаги и неприятного запаха.

Как использовать пакетики с силикагелем?

Для корзины с бельем

Летом в корзине для белья оказываются мокрые купальники или влажная одежда из-за пота. Если вы не планируете стирать эти вещи сразу, лучше положите в корзину несколько пакетиков силикагеля, чтобы они впитали лишнюю влагу и предотвратили появление плесени и затхлого запаха.

Для хранения специй

Соль и другие специи из-за влаги нередко превращаются в твердые комки. Чтобы этого не происходило, можно положить пакетик с силикагелем в баночку со специями. Для этого нужно использовать только пакетики, не открывая их содержимое.

Для устранения неприятного запаха из обуви

Часто причиной неприятного запаха обуви является влага, скапливающаяся внутри. Несколько пакетиков силикагеля помогут впитать ее и сохранить обувь более сухой.

Этот способ также стоит использовать при хранении зимней обуви в гараже или подвале, где она может контактировать с влагой.

Покупці на Prom часто замовляють силікагелеві наповнювачі для котячих туалетів. Його також можна використати для взуття. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

От плесени в шкафу

После завершения цикла в посудомоечной машине на посуде может оставаться немного воды. Если положить посуду в шкафчик или ящик, то со временем может появиться плесень. Пакетики с силикагелем в ящике помогут впитать лишнюю влагу.

Для сохранения украшений

Влажный воздух может негативно влиять на металл, из-за чего украшения могут темнеть и ржаветь. Чтобы уменьшить воздействие влаги, нужно положить несколько пакетиков силикагеля в шкатулку, где хранятся украшения.



Силикагель сохранит украшения в хорошем состоянии / Фото Pexels

Для удаления влаги из электронных устройств

Если на телефон или другой гаджет попала вода, можно воспользоваться пакетиками силикагеля. Просто положите намокшее устройство в пакет вместе с ними и оставьте на ночь.

Для хранения семян

Посевной материал нужно хранить в сухом месте. В сухом воздухе он может храниться до 5 лет, тогда как попадание влаги создает благоприятные условия для бактерий и грибков, из-за которых семена в будущем могут не прорасти.

Поэтому при хранении семян можно положить рядом пакетик силикагеля, чтобы они оставались сухими.

Чтобы избежать появления плесени на документах

Даже небольшое количество влаги способно деформировать бумагу и повредить краску на документах. Чтобы защитить важные бумаги – паспорта, свидетельства о рождении и другие документы – положите рядом с ними несколько пакетиков силикагеля. Они помогут впитать лишнюю влагу во время хранения.