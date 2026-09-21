5 парфумів, які завжди пахнуть дорого: ці аромати здатні привертати увагу

Для тих, хто хоче додати до колекції парфумів вишуканий та елегантний аромат, слід розглянути парфуми з нотами мигдалю. Про нього мало говорять, але саме мигдаль вважається найцікавішою нотою в парфумерній індустрії.

Горіх надає парфумам солодкості й глибини, тому ароматі з нотками мигдалю дорого пахнуть й залишають після себе помітний шлейф, пише In Journal.

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Які парфуми дорого пахнуть?

Tom Ford – Lost Cherry

Саме ці парфуми багато років вважаються одними з найпопулярніших. Вони наповнені нотками ванілі, кориці й сливи, а особливою родзинкою є акорди вишні й мигдалю.



Аромати з ноткою мигдалю / Фото Pinterest

Van Cleef & Arpels – Bois d'Amande

Парфум підійде для тих, хто любить композиції з насиченим ароматом. До ключових нот входить есенція лимона, кедра, мигдалю, ванілі та мускусу. Запах є заспокійливим, солодким та освіжаючим.



Парфуми з дорогим запахом / Фото Pinterest

Kilian Paris – Rolling In Love

Це один з найкращих парфумів з ноткою мигдалю. Ірис та мускус вдало доповнюють горіховий аромат, а перевагою композиції є те, що запах підходить для користування в будь-яку пору та за будь-якої нагоди.



Аромати з ноткою мигдалю / Фото Pinterest

Marc Jacobs – Perfect

Парфум підійде для тих жінок, які люблять у композиціях гурманські нотки. До ключових запахів входить нарцис та ревінь, які довершує мигдалеве молоко.



Парфуми з дорогим запахом / Фото Pinterest

Guerlain – L'Art & La Matière Oud Nude

Ці парфуми оповиті деревно-гурманським запахом, тому чудово підходять для осінніх днів. У верхніх нотах присутній мигдаль і кмин, а серце парфумів складається з кедра й малини, а база – з ванілі, уду й сандалу. Аромат є досить стійким й довго триматиметься на шкірі.



Аромати з ноткою мигдалю / Фото Pinterest

Цього сезону парфуми 90-х років знову стають популярними завдяки соціальним мережам і новим трендам у моді. Культові аромати, такі як Calvin Klein CK One, Issey Miyake L'Eau d'Issey, Clinique Happy, Gucci Rush і Dolce & Gabbana Light Blue, відзначаються підвищеним інтересом серед молоді.