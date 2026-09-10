Як перевірити й підготувати склоочисники автомобіля до осені: прості кроки для водіїв

Справні склоочисники – це важлива складова безпеки водія. Скрип під час роботи щіток може якраз і бути першою ознакою проблеми. Набагато небезпечніше, коли зношені склоочисники починають залишати на лобовому склі розводи чи смуги, через які погіршується огляд дороги.

Перед осіннім сезоном варто перевірити стан усієї системи склоочисників, пише Avtoradosti. Під час вибору нових двірників важливо орієнтуватися не лише на ціну, але й на відповідність конкретній моделі автомобіля.

Що перевірити перед осіннім сезоном?

Почати варто з огляду самих щіток. Водіям радять перевірити металеві частини склоочисника, особливо місця з’єднання. На них не повинно бути слідів іржі.

Далі треба звернути увагу гумову кромку. Якщо гума стерлася, а щітка вже не може контактувати зі склом, то через це можуть з’являтися пропуски та розводи.

Щітка має рівномірно прилягати до поверхні лобового скла. Якщо ж контакт буде нерівномірним, частина скла очищатиметься гірше.

Також треба переконатися, що гачок чи інший фіксатор правильно встановлений та надійно утримує щітку.

Загалом змінювати щітки склоочисника радять приблизно раз на 6 місяців. Однак можна просто звертати увагу на стан. Якщо вони залишають розводи чи почали працювати гірше – тоді варто братися за заміну.

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Як підготувати склоочисники до осені?

Очищати щітки та лобове скло

Догляду потребують навіть якісні двірники. На склі та гумовій кромці накопичується пил та дорожній бруд, тому їх потрібно регулярно очищати.

Це особливо зручно робити під час зупинки на заправці, коли під час дороги на автомобіль потрапляє багато бруду, листя та вологи.



Склоочисники восени має добре працювати / Фото Pexels

Стежити за омивальною рідиною

Для нормальної роботи склоочисників важливо використовувати омивач, який відповідає сезону. Взимку він має бути таким, щоб очищати скло від льоду. Водіям радять регулярно перевіряти рівень омивача й не допускати повного спорожнення бачка.

Як правильно вибирати нові склоочисники?

Якщо старі щітки потребують заміни, потрібно насамперед визначити, які саме моделі підходять автомобілю. Виробник машини зазвичай вказує рекомендовані розмір і тип склоочисників, і цих параметрів варто дотримуватися.

Під час купівлі нового комплекту важливо підібрати щітки не лише за довжиною, але й за формою і типом кріплення, які передбачені саме для вашої моделі автомобіля. Це забезпечить правильне прилягання до скла та ефективне очищення під час осінніх дощів.