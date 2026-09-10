Перед осенним сезоном стоит проверить состояние всей системы стеклоочистителей, пишет Avtoradosti. При выборе новых стеклоочистителей важно ориентироваться не только на цену, но и на совместимость с конкретной моделью автомобиля.

Что проверить перед осенним сезоном?

Начать стоит с осмотра самих щеток. Водителям рекомендуют проверить металлические части стеклоочистителя, особенно места соединения. На них не должно быть следов ржавчины.

Далее нужно обратить внимание на резиновую кромку. Если резина износилась, а щетка уже не может соприкасаться со стеклом, то из-за этого могут появляться пропуски и разводы.

Щетка должна равномерно прилегать к поверхности лобового стекла. Если же контакт будет неравномерным, часть стекла будет очищаться хуже.

Также нужно убедиться, что крючок или другой фиксатор правильно установлен и надежно удерживает щетку.

В целом менять щетки стеклоочистителя рекомендуется примерно раз в 6 месяцев. Однако можно просто обращать внимание на их состояние. Если они оставляют разводы или начали работать хуже – тогда стоит приступить к замене.

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Как подготовить стеклоочистители к осени?

Очищать щетки и лобовое стекло

В уходе нуждаются даже качественные стеклоочистители. На стекле и резиновой кромке скапливается пыль и дорожная грязь, поэтому их нужно регулярно очищать.

Это особенно удобно делать во время остановки на заправке, когда в пути на автомобиль попадает много грязи, листьев и влаги.



Стеклоочистители осенью должны хорошо работать / Фото Pexels

Следить за омывающей жидкостью

Для нормальной работы стеклоочистителей важно использовать омывательную жидкость, соответствующую сезону. Зимой она должна очищать стекло от льда. Водителям рекомендуют регулярно проверять уровень омывательной жидкости и не допускать полного опустошения бачка.

Как правильно выбирать новые стеклоочистители?

Если старые щетки требуют замены, нужно прежде всего определить, какие именно модели подходят автомобилю. Производитель машины обычно указывает рекомендуемые размер и тип стеклоочистителей, и этих параметров следует придерживаться.

При покупке нового комплекта важно подобрать щетки не только по длине, но и по форме и типу крепления, предусмотренным именно для вашей модели автомобиля. Это обеспечит правильное прилегание к стеклу и эффективную очистку во время осенних дождей.