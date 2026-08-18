Як вивести грибок на стінах та стелі: від цвілі не залишиться жодного сліду

Цвіль на стінах псує зовнішній вигляд приміщення і є шкідливою для здоров’я. Найчастіше пліснява починає з’являтися з настанням осені, коли в приміщеннях обмежується циркуляція повітря та з’являється висока вологість.

Нерідко пліснява з’являється від пари для купання, приготування їжі чи сушіння одягу в кімнаті, пише Deccoria. Коли тепле й вологе повітря в приміщенні контактує з місцями, що мають погану ізоляцію й охолоджуються швидше, ніж решта стіни.

Такими місцями найчастіше є ділянки навколо вікон, перемичок та стиків між стіною і стелею. Якщо ж вентиляція у приміщенні погана, волога може залишатися на стінах та стелі тривалий час, сприяючи росту плісняви.

Серед популярних факторів: закриті вентиляційні решітки, несправна витяжка, погане провітрювання приміщення.

Придбати спеціальні засоби проти плісняви можна на Prom. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Найбільш схильними до утворення цвілі є ванна кімната, кухня та пральня, бо саме в цих кімнатах утворюється багато пари. Також через обмежену циркуляцію повітря страждають підвали, підсобні приміщення та кімнати без вікон.

Якими домашніми засобами вивести цвіль?

Перед тим, як братися за виведення плісняви, варто знайти та усунути саму причину вологості в приміщенні, яка й викликає цвіль. Далі вже можна братися за помічні домашні методи.

Оцет

Оцтова кислота має фунгіцидні та протигрибкові властивості. Завдяки кислому середовищу пригнічується ріст та знищуються різні види грибків. Оцет краще використовувати без використання води. Потрібно лише налити його в пульверизатор й додати кілька крапель ефірної олії, щоб перебити різкий запах.

Обприскану уражену ділянку варто залишити на одну годину, а тоді протерти поверхню вологою тканиною.



Цвіль зі стелі можна вивести оцтом та іншими засобами / Фото Pinterest

Лимонна кислота

Порошок з лимонною кислотою здатен підкислювати середовище існування грибків. У 250 мілілітрах води потрібно розвести столову ложку лимонної кислоти й нанести на стіну за допомогою м’якої губки. Ділянку слід залишити на 30 хвилин, а тоді вологою ганчіркою все ретельно протерти.

Перекис водню

Засіб має протигрибкові властивості й здатен вивести поверхневе утворення плісняви. Перекис містить окислювальні властивості, які пошкоджують клітини мікроорганізмів. Розчин краще використовувати без розведення для кращого ефекту. Його потрібно лише розпилити на поверхні й залишити на 15 хвилин. Після цього потрібно витерти ділянку вологою ганчіркою.