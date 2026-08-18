Нередко плесень появляется из-за пара, образующегося при принятии ванны, приготовлении пищи или сушке одежды в комнате, пишет Deccoria. Когда теплый и влажный воздух в помещении соприкасается с местами, которые плохо изолированы и охлаждаются быстрее, чем остальная часть стены.

Такими местами чаще всего являются участки вокруг окон, перемычек и стыков между стеной и потолком. Если же вентиляция в помещении плохая, влага может оставаться на стенах и потолке в течение длительного времени, способствуя росту плесени.

Среди распространенных факторов: закрытые вентиляционные решетки, неисправная вытяжка, плохое проветривание помещения.

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Наиболее подвержены образованию плесени ванная комната, кухня и прачечная, так как именно в этих комнатах образуется много пара. Также из-за ограниченной циркуляции воздуха страдают подвалы, подсобные помещения и комнаты без окон.

Какими домашними средствами удалить плесень?

Прежде чем приступать к удалению плесени, следует найти и устранить саму причину влажности в помещении, которая и вызывает появление плесени. Дальше уже можно прибегать к домашним методам.

Уксус

Уксусная кислота обладает фунгицидными и противогрибковыми свойствами. Благодаря кислой среде подавляется рост и уничтожаются различные виды грибков. Уксус лучше использовать без разбавления водой. Нужно лишь налить его в пульверизатор и добавить несколько капель эфирного масла, чтобы перебить резкий запах.

Опрысканный пораженный участок следует оставить на один час, а затем протереть поверхность влажной тканью.



Плесень с потолка можно удалить уксусом и другими средствами / Фото Pinterest

Лимонная кислота

Порошок с лимонной кислотой способен подкислять среду обитания грибков. В 250 миллилитрах воды нужно развести столовую ложку лимонной кислоты и нанести на стену с помощью мягкой губки. Участок следует оставить на 30 минут, а затем влажной тряпкой все тщательно протереть.

Перекись водорода

Средство обладает противогрибковыми свойствами и способно удалить поверхностные образования плесени. Перекись обладает окислительными свойствами, которые повреждают клетки микроорганизмов. Раствор лучше использовать неразбавленным для достижения наилучшего эффекта. Его нужно просто распылить на поверхность и оставить на 15 минут. После этого необходимо вытереть участок влажной тряпкой.