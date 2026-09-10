Ці 7 рослин не можна припиняти поливати восени: загинуть дуже швидко

Коли осінь вступає у свої права і температура на вулиці падає, багато дачників відчувають спокусу повністю припинити полив саду. Зрештою, рослини вже поступово переходять у стан спокою, і літня посуха їм вже не страшна.

Насправді чимало рослин з вашого саду все ще можуть тішити вас розкішним цвітінням восени. А іншим полив потрібний для того, аби накопичити сили для росту наступного року, пише Martha Stewart. Тож є кілька рослин у саду, полив яких точно не слід зупиняти з похолоданням.

Які рослини потрібно поливати й восени?

Контейнерні рослини

Якщо ваші улюблені квіти ростуть у вазонах, їх потрібно буде й надалі поливати протягом усієї осені. Контейнери, навіть великі, не можуть утримувати вологу так само добре, як відкритий ґрунт, тож рослини у горщиках висихають швидше.

Те саме стосується і рослин на високих грядках. Вони, звісно ж, більші, і утримують більше води, але їхнє розташування означає, що їм також знадобиться регулярний літній полив.

Хризантеми

Ці яскраві, барвисті квіти додають осінньої яскравості до кожної клумби, але для цвітіння їм знадобиться багатий і регулярний полив протягом усієї осені. Особливо це актуально, якщо ви ще й вирощуєте хризантеми у горщиках.

Придбати насіння хризантем можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.

Дерева та чагарники

Так, дерева дуже сильно потребують осіннього поливу. Поки земля не замерзне, її потрібно як слід зволожити. Особливу увагу зверніть на хвойні дерева та усе, що було посаджено нещодавно.

Овочі

Якщо у вас все ще ростуть овочі на городі, їх точно не можна просто припинити поливати. Робити це потрібно аж до перших заморозків, і ви ще цілком можете зібрати додаткову порцію врожаю.

Чорнобривці

Це ще один загальний осінній улюбленець – і ця квітка ще й чудово переносить холодні ночі. А ось зовсім без води не зможуть обійтися навіть стійкі чорнобривці, тож про полив краще не забувати.

Айстри

Айстри – це основа осіннього кольору на клумбі. Втім, деякі види цих рослин досить вибагливі у своїх вимогах щодо поливу. Якщо умови надто сухі чи надто вологі, вони не будуть цвісти так добре, як могли б.



Айстри можуть цвісти до пізньої осені / Фото Pexels

Цинії

Посадка циній на клумбі – це чудовий спосіб зберегти літні кольори аж до пізньої осені. Але для того, аби рослини й надалі тішили квітами, їх потрібно вчасно поливати. Також стежте уважніше за нічною температурою, адже цинії не надто добре переносять холод.