На самом деле многие растения из вашего сада по-прежнему могут радовать вас роскошным цветением осенью. А другим полив нужен для того, чтобы накопить силы для роста в следующем году, пишет Martha Stewart. Поэтому есть несколько растений в саду, полив которых точно не следует прекращать с наступлением холодов.

Какие растения нужно поливать и осенью?

Растения в контейнерах

Если ваши любимые цветы растут в вазонах, их нужно будет продолжать поливать в течение всей осени. Контейнеры, даже большие, не могут удерживать влагу так же хорошо, как открытый грунт, поэтому растения в горшках высыхают быстрее.

То же самое касается и растений на высоких грядках. Они, конечно же, больше и удерживают больше воды, но их расположение означает, что им также понадобится регулярный летний полив.

Хризантемы

Эти яркие, красочные цветки придают осеннюю яркость любой клумбе, но для цветения им потребуется обильный и регулярный полив в течение всей осени. Особенно это актуально, если вы еще и выращиваете хризантемы в горшках.

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Деревья и кустарники

Так, деревья очень нуждаются в осеннем поливе. Пока земля не замерзла, ее нужно как следует увлажнить. Особое внимание уделите хвойным деревьям и всему, что было посажено недавно.

Овощи

Если у вас все еще растут овощи на огороде, их ни в коем случае нельзя просто перестать поливать. Делать это нужно вплоть до первых заморозков, и вы еще вполне можете собрать дополнительную порцию урожая.

Бархатцы

Это еще один всеобщий осенний фаворит – и этот цветок к тому же прекрасно переносит холодные ночи. А вот совсем без воды не смогут обойтись даже выносливые чернобрывцы, поэтому о поливе лучше не забывать.

Астры

Астры – это основа осенней палитры на клумбе. Впрочем, некоторые виды этих растений довольно прихотливы в своих требованиях к поливу. Если условия слишком сухие или слишком влажные, они не будут цвести так хорошо, как могли бы.



Астры могут цвести до поздней осени / Фото Pexels

Цинии

Посадка циний на клумбе – это отличный способ сохранить летние цвета вплоть до поздней осени. Но для того, чтобы растения и дальше радовали цветами, их нужно вовремя поливать. Также внимательнее следите за ночной температурой, ведь цинии не слишком хорошо переносят холод.