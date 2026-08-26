Як облаштувати домашню теплицю: знадобляться старі вікна та двері

Осінь – вдалий час, щоб подбати про теплицю на власній ділянці. Після завершення основних робіт у саду можна спокійно підготувати місце, продумати конструкцію та використати матеріали, які вже є під рукою.

Для невеликої домашньої теплиці не обов’язково купувати вже готову конструкцію, пише Garden Illustrated. Її можна зробити самостійно зі старих вікон, дверей та залишків деревини.

Які інструменти знадобляться для теплиці?

Для будівництва невеликої теплиці достатньо базових столярних інструментів. Зокрема, знадобляться пилка, дриль і шурупи.

Один із варіантів такої конструкції – розмістити її біля наявного паркану або невеликого сараю. У такому разі частину конструкції вже матиме готову опору, тому потрібно буде звести лише дві інші сторони.

Для облаштування теплиці можна використати старі двері, вікна та деревину, які залишилися після інших робіт. Додатково варто лише придбати напівпрозорий пластиковий покрівельний матеріал – багатошаровий полікарбонат. Замість нього також можна використовувати гофрований ПВХ.

Як зробити домашню теплицю зі старих вікон і дверей?

Спочатку потрібно зібрати міцний каркас зі стовпів, після чого заповнити його старими дверима та вікнами. Проміжки між ними слід закрити шматками деревини.

Для даху можна зробити невеликий нахил, щоб вода могла стікати. Полиці варто облаштувати зі старих дощок. Дерев’яна засувка може слугувати для закриття дверей, яку можна повернути на гвинті. У результаті вийде невелика теплиця розміром 1 на 2 метри, яка поміститься у вільному просторі саду.

Які поради варто знати для створення власної теплиці?

Дачники радять насамперед подбати про міцну підлогу. Для цього можна використати стару тротуарну плитку, поклавши між нею гравій.

Якщо є така можливість, теплицю краще будувати біля вже наявної стіни чи паркану. Це спростить роботу, оскільки не потрібно буде створювати всі конструкції з нуля.

Щоб різні матеріали виглядали як єдина конструкція, деревину можна пофарбувати в один колір. Також варто врахувати напрямок відкривання дверей. Їх краще зробити такими, щоб відчинялися назовні. Це звільнить більше місця всередині теплиці.

Втім, саморобна конструкція не буде повністю герметичною. У дощову погоду вона може пропускати воду, а через щілини між дверима та рамою – повітря. Влітку це може бути перевагою, бо забезпечить додаткову вентиляцію.

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Невелика теплиця може підійти для вирощування витривалих однорічних рослин, помідорів та огірків, а також для зимівлі бульб жоржин, ніжних трав і пеларгоній.

Такий підхід показує, що невелику теплицю можна облаштувати з доступних матеріалів без значних витрат. А осінь – це зручний період, щоб зайнятися її створенням та підготувати конструкцію до нового садового сезону.