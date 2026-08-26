Для небольшой домашней теплицы не обязательно покупать готовую конструкцию, пишет Garden Illustrated. Ее можно сделать самостоятельно из старых окон, дверей и остатков древесины.

Какие инструменты понадобятся для теплицы?

Для строительства небольшой теплицы достаточно базовых столярных инструментов. В частности, понадобятся пила, дрель и шурупы.

Один из вариантов такой конструкции – разместить ее возле имеющегося забора или небольшого сарая. В таком случае часть конструкции уже будет иметь готовую опору, поэтому нужно будет возвести только две другие стороны.

Для обустройства теплицы можно использовать старые двери, окна и древесину, оставшиеся после других работ. Дополнительно стоит лишь приобрести полупрозрачный пластиковый кровельный материал – многослойный поликарбонат. Вместо него также можно использовать гофрированный ПВХ.

Как сделать домашнюю теплицу из старых окон и дверей?

Сначала нужно собрать прочный каркас из столбов, после чего заполнить его старыми дверями и окнами. Промежутки между ними следует закрыть кусками древесины.

Для крыши можно сделать небольшой наклон, чтобы вода могла стекать. Полки стоит обустроить из старых досок. В качестве дверной задвижки может служить деревянная защелка, которую можно закрепить на винте. В результате получится небольшая теплица размером 1 на 2 метра, которая поместится в свободном пространстве сада.

Какие советы стоит знать для создания собственной теплицы?

Дачники советуют в первую очередь позаботиться о прочном полу. Для этого можно использовать старую тротуарную плитку, засыпав между ней гравий.

Если есть такая возможность, теплицу лучше строить возле уже имеющейся стены или забора. Это упростит работу, поскольку не нужно будет создавать все конструкции с нуля.

Чтобы разные материалы выглядели как единая конструкция, древесину можно покрасить в один цвет. Также стоит учесть направление открывания дверей. Их лучше сделать такими, чтобы они открывались наружу. Это освободит больше места внутри теплицы.

Впрочем, самодельная конструкция не будет полностью герметичной. В дождливую погоду она может пропускать воду, а через щели между дверью и рамой – воздух. Летом это может быть преимуществом, так как обеспечит дополнительную вентиляцию.

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Небольшая теплица подойдет для выращивания выносливых однолетних растений, помидоров и огурцов, а также для зимовки клубней георгин, нежных трав и пеларгоний.

Такой подход показывает, что небольшую теплицу можно обустроить из доступных материалов без значительных затрат. А осень – это удобное время, чтобы заняться ее созданием и подготовить конструкцию к новому садовому сезону.