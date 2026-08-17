Чи потрібно прибирати пеньок з саду: більшість дачників і не здогадуються

Іноді дерева в саду доводиться рубати, коли вони стають небезпечними, надто старими чи просто припиняють давати урожай. Але що робити з пеньком, що залишається, знають не всі.

Видалення пенька з землі може видаватися надмірним і зовсім необов'язковим завданням – втім, дачники переконані, що це може бути надзвичайно корисно для вашого саду та подвір'я, пише Martha Stewart.

Чи потрібно видаляти пеньки з ділянки?

Пні займають цінний простір у вашому дворі – але це не єдина причина, чому слід подумати про їхнє видалення. Виявляється, вони можуть приваблювати термітів та навіть становити загрозу безпеці.

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Старі пні передусім створюють небезпеку спотикання – особливо якщо коріння дерева також підіймається до поверхні землі. Окрім того, вони заважають косити траву та садити рослини. Тим часом деякі види дерев можуть навіть випускати нові пагони з пня та коріння, що лишилося – а це рано чи пізно створить серйозні проблеми з доглядом.

У міру розкладання пня та його коріння ґрунт також може почати осідати – а це потенційно залишить нерівні ділянки та западини у землі. Деревина, що гниє, також приваблює небажаних шкідників – мурах, термітів та різних жуків, і спричиняє ріст грибків.



Пень з ділянки бажано видалити / Фото Pexels

А якщо дерево довелося зрубати через хворобу, то залишки деревини й коріння все ще можуть зберігати патогени, що потенційно можуть заразити й інші рослини поблизу.

Ну і зрештою пень, навіть якщо він зовсім безпечний та не є прихистком для неприємних комах, може суттєво обмежити можливості використання простору: коренева система старого дерева заважатиме посадці нових, також складніше облаштувати клумбу, газон чи будь-що інше.