Удаление пней из земли может показаться чрезмерной и совершенно необязательной задачей – однако дачники убеждены, что это может быть чрезвычайно полезно для вашего сада и двора, пишет Марта Стюарт.
Нужно ли удалять пни с участка?
Пни занимают ценное место в вашем дворе – но это не единственная причина, почему стоит подумать об их удалении. Оказывается, они могут привлекать термитов и даже представлять угрозу безопасности.
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Старые пни, прежде всего, создают опасность спотыкания – особенно если корни дерева также поднимаются к поверхности земли. Кроме того, они мешают косить траву и сажать растения. Между тем некоторые виды деревьев могут даже пускать новые побеги из пня и оставшихся корней – а это рано или поздно создаст серьезные проблемы с уходом.
По мере разложения пня и его корней почва также может начать оседать – а это потенциально приведет к появлению неровностей и впадин в земле. Гниющая древесина также привлекает нежелательных вредителей – муравьев, термитов и различных жуков, а также способствует росту грибков.
Пень с участка желательно удалить / Фото Pexels
А если дерево пришлось срубить из-за болезни, то остатки древесины и корней все еще могут содержать патогены, которые потенциально могут заразить и другие растения поблизости.
Ну и, в конце концов, пень, даже если он совершенно безопасен и не служит убежищем для неприятных насекомых, может существенно ограничить возможности использования пространства: корневая система старого дерева будет мешать посадке новых растений, а также усложнит обустройство клумбы, газона или чего-либо другого.