Картопля більше ніколи не буде проростати: зробіть це з нею вже зараз

Картопля – це саме той продукт, що має сенс закупити наперед. Ось тільки часто вдома трапляється така неприємність: картопля, залишена в коморі, утворює вічка та проростає.

Коли картопля проростає, вона водночас починає набувати досить нездорового зеленуватого відтінку. Їсти її після цього вже не хочеться, але, на щастя, проблеми цього року можна уникнути ще до того, як трапиться біда, пише Martha Stewart.

Чому картопля починає проростати?

Причина проростання картопля проста – неправильне зберігання. Тож для того, аби більше ніколи не стикатися з паростками бульби у коморі, слід розібратися, що ж ви робите не так.

Коли мовиться про правильне зберігання картоплі, враховувати потрібно одразу кілька факторів: потік повітря, температуру, освітлення, а також продукти, що зберігаються поряд. Найкращим місцем для зберігання бульби буде темна комора, або ж підвал, якщо такий є.

У цих місцях картопля може лежати кілька місяців та не проростати, якщо не припуститися ще кількох прикрих помилок.

Світло

Темне місце для зберігання означає, що картопля не буде піддаватися впливу світла. Зважайте, що саме воно призводить до позеленіння шкірки. Зелені частини картоплі мають гіркуватий смак, а також їх небезпечно їсти, тож такі бульби краще викинути одразу.

Температура

Це – ще один важливий фактор. Найкраще зберігати картоплю за температури 8 – 10 градусів. Якщо буде надто холодно, крохмаль почне перетворюватися на цукор, а це негативно вплине на смак бульби. А ось надто висока температура призводить до проростання.

Вентиляція

Картоплі дуже важлива правильна вентиляція. Найкраще буде складати коренеплоди у відкриті контейнери – паперові пакети, мішки, кошики чи ящики. В такому випадку на картоплі не накопичується зайва волога.

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А ось герметичні контейнери, як-от поліетиленові пакети, призводять до утворення парникового ефекту і, як наслідок, проростання.

Інші продукти

Дуже часто картоплю кладуть у коморі поряд з іншим продуктом, що може довго зберігатися – цибулею. Але це велика помилка, адже цибуля виділяє етилен, що й сприяє проростанню картоплі.