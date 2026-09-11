Когда картофель прорастает, он при этом начинает приобретать довольно нездоровый зеленоватый оттенок. Есть его после этого уже не хочется, но, к счастью, этой проблемы в этом году можно избежать еще до того, как случится беда, пишет Марта Стюарт.

Почему картофель начинает прорастать?

Причина прорастания картофеля проста – неправильное хранение. Поэтому, чтобы больше никогда не сталкиваться с проростками клубней в кладовой, следует разобраться, что же вы делаете не так.

Когда речь заходит о правильном хранении картофеля, нужно учитывать сразу несколько факторов: воздухообмен, температуру, освещение, а также продукты, хранящиеся рядом. Лучшим местом для хранения клубней будет темная кладовая или подвал, если таковой имеется.

В этих местах картофель может лежать несколько месяцев и не прорастать, если не допустить еще нескольких досадных ошибок.

Свет

Темное место для хранения означает, что картофель не будет подвергаться воздействию света. Учтите, что именно он приводит к позеленению кожуры. Зеленые части картофеля имеют горьковатый вкус, а также их опасно есть, поэтому такие клубни лучше сразу выбросить.

Температура

Это – что еще один важный фактор. Лучше всего хранить картофель при температуре 8–10 градусов. Если будет слишком холодно, крахмал начнет превращаться в сахар, а это негативно повлияет на вкус клубня. А вот слишком высокая температура приводит к прорастанию.

Вентиляция

Для картофеля очень важна правильная вентиляция. Лучше всего складывать корнеплоды в открытые контейнеры – бумажные пакеты, мешки, корзины или ящики. В таком случае на картофеле не скапливается лишняя влага.

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А вот герметичные контейнеры, такие как полиэтиленовые пакеты, приводят к образованию парникового эффекта и, как следствие, к прорастанию.

Другие продукты

Очень часто картофель кладут в кладовой рядом с другим продуктом, который может долго храниться, – луком. Но это большая ошибка, ведь лук выделяет этилен, что и способствует прорастанию картофеля.