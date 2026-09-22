Які базові покупки зробити на випадок відключень світла: основний список

Відключення електроенергії може створювати багато побутових незручностей, особливо якщо воно триває кілька годин. Щоб не залишатися без зв’язку, освітлення та можливості зарядити необхідну техніку, варто заздалегідь підготувати кілька базових речей.

Не обов’язково купувати все найдорожче обладнання одразу, пише 24 Канал. Для коротких відключень достатньо мати джерело світла, повербанк, запас питної води та їжі. Якщо ж електроенергію можуть вимикати на тривалий час, до цього набору варто додати зарядну станцію та інші корисні речі.

Що купити на випадок відключень світла?

Портативна зарядна станція

Зарядна станція стане в природі, якщо електроенергії не буде кілька годин поспіль. Залежно від ємності вона може підтримувати роботу смартфонів, роутера, ноутбука, ламп та іншої техніки.

Під час вибору варто звернути увагу не лише на ємність акумулятора, але й на потужність станції та кількість роз’ємів. Для живлення потужнішої техніки потрібна відповідна вихідна потужність.

Компактний ліхтарик

Навіть якщо є телефон з ліхтариком, краще все одно мати додаткове джерело світла під рукою. Воно допоможе безпечно пересуватися квартирою, коли немає електроенергії. Практичним варіантом стане акумуляторний ліхтарик з кількома режимами освітлення.

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Свічки

Вони можуть стати простим резервним джерелом освітлення. Найкраще заздалегідь придбати кілька штук і зберігати їх разом із сірниками чи запальничкою. Свічку потрібно ставити на стійку негорючу поверхню подалі від штор, паперу та інших легкозаймистих предметів.

Потужний повербанк

Повербанк допоможе залишатися на зв’язку під час відключення електроенергії. Якщо потрібно заряджати не лише смартфон, але й інші пристрої, зверніть увагу на вихідну потужність і наявність відповідних роз’ємів.

Термос

Він стане корисним, якщо електроенергію вимкнуть на тривалий час і не буде можливості швидко нагріти воду. У ньому можна заздалегідь зберігати гарячий чай, каву чи просто теплу воду.



У термосі тривалий час зберігається гаряча вода / Фото Pexels

Запас води та їжі

Під час тривалих відключень варто подбати не лише про електроенергію, але й про воду. Тримайте вдома запас питної води, особливо якщо через аварійні ситуації чи проблеми з електропостачанням можуть виникнути перебої з водопостачанням.

Також корисно запастися продуктами, які не потребують холодильника чи складного приготування. Це можуть бути горіхи, сухофрукти, хлібці, консерви, готові каші, батончики та інші продукти тривалого зберігання.