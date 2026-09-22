Не обязательно сразу покупать самое дорогое оборудование, пишет 24 Канал. Для кратковременных отключений достаточно иметь источник света, портативный аккумулятор, запас питьевой воды и еды. Если же электричество могут отключать на длительное время, к этому набору стоит добавить зарядную станцию и другие полезные вещи.

Что купить на случай отключений света?

Портативная зарядная станция

Зарядная станция пригодится, если электричества не будет несколько часов подряд. В зависимости от емкости она может поддерживать работу смартфонов, роутера, ноутбука, ламп и другой техники.

При выборе стоит обратить внимание не только на емкость аккумулятора, но и на мощность станции и количество разъемов. Для питания более мощной техники требуется соответствующая выходная мощность.

Компактный фонарик

Даже если у вас есть телефон с фонариком, все равно лучше иметь под рукой дополнительный источник света. Он поможет безопасно передвигаться по квартире, когда нет электричества. Практичным вариантом станет аккумуляторный фонарик с несколькими режимами освещения.

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Свечи

Они могут стать простым резервным источником освещения. Лучше всего заранее приобрести несколько штук и хранить их вместе со спичками или зажигалкой. Свечу нужно ставить на устойчивую негорючую поверхность подальше от штор, бумаги и других легковоспламеняющихся предметов.

Мощный powerbank

Портативный аккумулятор поможет оставаться на связи во время отключения электроэнергии. Если нужно заряжать не только смартфон, но и другие устройства, обратите внимание на выходную мощность и наличие соответствующих разъемов.

Термос

Он пригодится, если электричество отключат надолго и не будет возможности быстро нагреть воду. В нем можно заранее хранить горячий чай, кофе или просто теплую воду.



В термосе долго сохраняется горячая вода / Фото Pexels

Запас воды и еды

Во время длительных отключений стоит позаботиться не только об электроэнергии, но и о воде. Держите дома запас питьевой воды, особенно если из-за аварийных ситуаций или проблем с электроснабжением могут возникнуть перебои с водоснабжением.

Также полезно запастись продуктами, которые не требуют холодильника или сложного приготовления. Это могут быть орехи, сухофрукты, сухари, консервы, готовые каши, батончики и другие продукты длительного хранения.