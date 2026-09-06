Плойка VS стайлер: що обрати для укладки мрії

Гарна засічка – це така ж частина образу, як і вдало підібраний одяг та макіяж, і тому поставитися до неї слід з належною увагою. І першим кроком до цього буде вибір правильного інструмента.

Плойка та стайлер – це корисні інструменти для того, аби волосся щодня мало найкращий вигляд. Втім, кожен з них має свої недоліки та переваги, і саме від типу волосся та бажаного результату залежить, що саме варто обрати, пише Good Housekeeping.

Що обрати на щодень для укладки волосся?

Плойка

Це – надійний варіант для людей, що хочуть передусім завивати локони та вкладати волосся хвилями. Плойка проста у використанні, тож проблем з укладкою не виникне: потрібно просто нагріти її, накрутити пасмо, потримати кілька секунд – і потрібна форма готова.

Локони від плойки будуть добре виражені та краще триматимуться протягом дня, ніж у випадку зі стайлером. Найкраще плойка підходить для густого, важкого та прямого волосся, що зазвичай погано тримає укладку.

Якщо волосся зазвичай швидко розпрямляється після завивки, повітряного стайлера може бути просто недостатньо.

Великий плюс плойки – діаметр можна обрати саме під той тип локонів, який вам подобається. Тонка плойка дасть маленькі пружні локони, середня створить універсальні хвилі, а велика – ефект укладки як у голлівудської зірки.

Та потрібно зважати й на недолік: плойка не дуже універсальна. Нею можна лише накручувати волосся, а ось для того, аби створювати об'єм біля коренів, витягувати волосся, створювати різні види укладки її буде вже недостатньо.

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Стайлер

Основний принцип роботи стайлера – на нагрівання і спрямування потоку повітря. Він водночас може сушити волосся та укладати його. Це вже більш універсальний варіант, основна перевага якого полягає в можливості робити різні укладки лише одним приладом. Можна створювати хвилі, локони, прикореневий об'єм та гладке волосся: за це відповідають змінні насадки.

Стайлер також буде більш актуальним для людей з тонким, освітленим чи пошкодженим волоссям – адже контакт з більш гарячою плойкою може йому нашкодити, а ось стайлер у цьому плані більш щадний.

Та є нюанс, на який все ж слід зважати: стайлери зазвичай дещо дорожчі за плойки, і також складніші у використанні. Але у перспективі він може замінити одразу кілька інструментів.

Відтак, стайлер – це універсальний інструмент, що допомагає створити безліч цікавих укладок. А плойка – вузькоспрямований прилад для створення більш фіксованих хвиль та локонів, що триматимуться довше.