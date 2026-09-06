Плойка и стайлер – это полезные инструменты, которые помогут волосам каждый день выглядеть наилучшим образом. Однако у каждого из них есть свои недостатки и преимущества, и именно от типа волос и желаемого результата зависит, что именно стоит выбрать, пишет Good Housekeeping.

Что выбрать для ежедневной укладки волос?

Плойка

Это – надежный вариант для тех, кто хочет в первую очередь завивать локоны и укладывать волосы волнами. Щипцы просты в использовании, поэтому проблем с укладкой не возникнет: нужно просто нагреть их, накрутить прядь, подержать несколько секунд – и нужная форма готова.

Локоны, сделанные с помощью плойки, будут хорошо выражены и лучше держатся в течение дня, чем в случае со стайлером. Лучше всего плойка подходит для густых, тяжелых и прямых волос, которые обычно плохо держат укладку.

Если волосы обычно быстро распрямляются после завивки, воздушного стайлера может быть просто недостаточно.

Большой плюс плойки – диаметр можно выбрать именно под тот тип локонов, который вам нравится. Тонкая плойка даст мелкие упругие локоны, средняя создаст универсальные волны, а большая – эффект укладки, как у голливудской звезды.

Но нужно учитывать и недостаток: плойка не очень универсальна. Ею можно только накручивать волосы, а вот для того, чтобы создавать объем у корней, вытягивать волосы, создавать различные виды укладки, ее будет уже недостаточно.

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Стайлер

Основной принцип работы стайлера – нагрев и направление потока воздуха. Он одновременно может сушить волосы и укладывать их. Это уже более универсальный вариант, главное преимущество которого заключается в возможности делать различные укладки всего одним прибором. Можно создавать волны, локоны, объем у корней и гладкие волосы: за это отвечают сменные насадки.

Стайлер также будет более актуален для людей с тонкими, осветленными или поврежденными волосами – ведь контакт с более горячей плойкой может им навредить, а вот стайлер в этом плане более щадящий.

Но есть нюанс, на который все же следует обратить внимание: стайлеры обычно немного дороже плоек, а также сложнее в использовании. Но в перспективе он может заменить сразу несколько инструментов.

Таким образом, стайлер – это универсальный инструмент, помогающий создать множество интересных укладок. А плойка – узконаправленный прибор для создания более фиксированных волн и локонов, которые будут держаться дольше.