Посадіть ці рослини на балконі восени: цвістимуть аж до перших заморозків

Навіть з наближенням осені господині хочуть бачити красивий балкон у зелені та квітах. Прикрасити простір допоможуть кілька рослин, які чудово ростуть навіть в прохолодні дні.

Осінній декор у нас найчастіше асоціюється з гарбузами та вересом у горщиках, пише Interia Kobieta.

Однак є чимало рослин, які ідеально підходять для осінніх композицій на балконі. Їхня перевага полягає в тому, що вони можуть витримувати холод, вітер, дощ і навіть сніг.

Що посадити на балконі восени?

Живі рослини в горщиках варто висадити до кінця вересня. Це мають бути види, що стійкі до можливих заморозків та холодів. Найпоширенішою рослиною є верес у рожевому, фіолетовому чи білому кольорі. Проте крім них, є ще багато інших варіантів для декорування балкона.

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Хризантеми

Ці квіти цвітуть багато тижнів, не є вимогливими в догляді й добре переносять низькі температури. Вирізняються великим різноманіттям кольорів та форм й здатні цвісти аж до пізньої осені.

Айстри

Квіти цвітуть до перших заморозків й тішать садівників рожевими, червоними чи білими кольорами бутонів. Рослини є холодостійкими та легкими у вирощуванні, а карликові сорти чудово ростуть у балконних ящиках.



Айстри та хризантеми можуть рости в горщиках на балконі / Фото Pexels

Седум

Ці сукуленти ідеально підходять для осіннього балкону. Вони набагато довговічніші, ніж верес чи хризантеми. Їхнє листя здатне утримувати вологу, тому вони не потребують регулярного поливу й добре переносять холодні дні.

Карликові хвойні

Восени чимало рослин починають готуватися до зими, втрачаючи своє зелене листя. Карликові хвойні здатні забезпечити зеленню балкони ще тривалий час. Їх можна посадити в невеликі горщики, створивши цікаві композиції з вересом.