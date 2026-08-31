Осенний декор у нас чаще всего ассоциируется с тыквами и вереском в горшках, пишет Interia Kobieta.

Однако есть немало растений, которые идеально подходят для осенних композиций на балконе. Их преимущество заключается в том, что они могут выдерживать холод, ветер, дождь и даже снег.

Что посадить на балконе осенью?

Живые растения в горшках стоит высадить до конца сентября. Это должны быть виды, устойчивые к возможным заморозкам и холодам. Самым распространенным растением является вереск розового, фиолетового или белого цвета. Однако, помимо них, есть еще много других вариантов для украшения балкона.

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Хризантемы

Эти цветки цветут много недель, не требовательны в уходе и хорошо переносят низкие температуры. Отличаются большим разнообразием цветов и форм и способны цвести вплоть до поздней осени.

Астры

Цветки цветут до первых заморозков и радуют садоводов розовыми, красными или белыми бутонами. Растения холодостойкие и просты в выращивании, а карликовые сорта прекрасно растут в балконных ящиках.



Айстры и хризантемы могут расти в горшках на балконе / Фото Pexels

Седум

Эти суккуленты идеально подходят для осеннего балкона. Они гораздо долговечнее, чем вереск или хризантемы. Их листья способны удерживать влагу, поэтому они не требуют регулярного полива и хорошо переносят холодные дни.

Карликовые хвойные

Осенью многие растения начинают готовиться к зиме, теряя свою зелень. Карликовые хвойные способны еще долго украшать балконы зеленью. Их можно посадить в небольшие горшки, создав интересные композиции с вереском.