Різдвяний кактус зацвіте вже у листопаді: що зробити з рослиною у вересні

У вересні зимовій рослині, яку називають різдвяним кактусом, варто приділити трішки уваги, щоб вже у листопаді побачити барвисті бутони. Отримати чудове цвітіння можна навіть без жодних добрив. Достатньо лише дотриматися одного простого кроку.

Різдвяник чи шлюмбергера є улюбленою рослиною багатьох, оскільки цвіте на зимові свята, пише Deccoria. Догляд за рослиною дуже простий, якщо знати кілька важливих нюансів.

Як доглядати за різдвяним кактусом?

Найчастіше рослина не цвіте у грудні, якщо впродовж року стояла в теплому та світлому приміщенні. Та для того, щоб вже у листопаді різдвяник випустив квіткові бруньки, її регулярно потрібно піддавати прохолодним температурам та ставити в темні місця.

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Рослину вже з середини вересня краще перемістити на балкон, ганок, веранду чи навіть в гараж. Температура в цих місцях значно нижча, ніж в кімнатах. Також різдвяник краще тримати у тих місцях, які не піддаються прямому сонцю, а звечора рослина повинна перебувати в цілковитій темряві аж до ранку.

Якщо правильно зробити такий "стрес" рослині, це сигналізуватиме їй про початок підготовки до цвітіння.



Рослина шлюмбергера потребує правильного догляду / Фото Pexels

Вже з вересня рослину не варто підживлювати ніякими добривами. Також слід обмежити полив. Зайву воду завжди треба виливати з горщика, щоб запобігти гниттю коренів рослини.

Якщо все правильно зробити на початку осені, то перші бруньки з’являться вже в листопаді. Коли настане цей момент, різдвяний кактус можна повертати на початкове місце, але не надто близько до радіатора. Наприкінці осені рослину можна знову частіше поливати і навіть дати трішки підживлення.

Такі прості кроки в догляді допоможуть різдвяному кактусу зацвісти й тішити своїм цвітінням впродовж всього грудня.