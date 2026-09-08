Рождественский кактус, или шлюмбергера, – любимое растение многих, поскольку цветет на зимние праздники, пишет Deccoria. Уход за растением очень прост, если знать несколько важных нюансов.

Как ухаживать за рождественским кактусом?

Чаще всего растение не цветет в декабре, если в течение года стояло в теплом и светлом помещении. Но для того, чтобы уже в ноябре рождественский кактус пустил цветочные почки, его нужно регулярно подвергать воздействию прохладных температур и ставить в темные места.

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Растение уже с середины сентября лучше переместить на балкон, крыльцо, веранду или даже в гараж. Температура в этих местах значительно ниже, чем в комнатах. Также рождественскую звездку лучше держать в тех местах, которые не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей, а вечером растение должно находиться в полной темноте вплоть до утра.

Если правильно создать такой "стресс" для растения, это послужит для него сигналом о начале подготовки к цветению.



Растение шлюмбергера требует правильного ухода / Фото Pexels

Уже с сентября растение не стоит подкармливать никакими удобрениями. Также следует ограничить полив. Лишнюю воду всегда нужно выливать из горшка, чтобы предотвратить гниение корней растения.

Если все правильно сделать в начале осени, то первые почки появятся уже в ноябре. Когда наступит этот момент, рождественский кактус можно вернуть на прежнее место, но не слишком близко к радиатору. В конце осени растение можно снова поливать чаще и даже немного подкормить.

Такие простые меры по уходу помогут рождественскому кактусу зацвести и радовать своим цветением на протяжении всего декабря.