Шкарпетки знову стануть білими: домашній розчин від плям і сірого кольору

Шкарпетки білого кольору досить швидко втрачають колір. Під час носіння вони легко брудняться, стають сірими чи пожовтілими. Проте вирішити проблему можна в доволі простий спосіб, без використання хімікатів.

Білі шкарпетки завжди треба прати окремо, лише з білими речима, пише Deccoria. Не варто їх ніколи прати з темним чи яскравим вбранням, оскільки вони здатні досить швидко увібрати барвники, що виділяються в гарячій воді.

Однак сортування – не єдине правило. Також перед пранням шкарпетки рекомендовано вивернути навиворіт.

Як відіпрати білі шкарпетки?

Шкарпетки з бавовни можна прати за температури 60°C, а делікатні тканини потребують мінімальної температури 30°C.

Щоб відновити білизну шкарпеток варто скористатися одним з кількох трюків, які легко повторити в домашніх умовах.

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Суміш для замочування

До літра теплої води додайте 2 столові ложки солі та харчової води, а також 4 столові ложки засобу для миття посуду. У цю суміш шкарпетки слід занурити на 3 години, а тоді випрати у пральній машинці.

Лимонний сік та аспірин

Потрібно подрібнити 3 – 4 таблетки аспірину, а тоді додати трішки лимонного соку до утворення густої пасти. Цю пасту слід нанести на проблемні зони – п’яти та пальці ніг. Через 30 хвилин пасту можна змивати й кидати шкарпетки в прання.



Сірі шкарпетки можна ідеально відбілити / Фото Pexels

Харчова сода та перекис водню

Склянку перекису водню потрібно змішати зі склянкою теплої води. У цьому розчину слід розвести 2 столові ложки харчової соди, а тоді замочити їх в засобі на 15 хвилин. Під час прання у пральній машинці рекомендовано додати ще 3 столові ложки харчової соди у відділення для миючого засобу.

Бура

До 1 літра теплої води варто додати 1 столову ложку бури й добре перемішати. У цьому розчині шкарпетки треба замочити на 2 – 3 години, щоб відновити колір.

Ці домашні засоби працюють нічим не гірше за відбілювач, тому їх можна застосовувати за будь-якої потреби.