Белые носки всегда нужно стирать отдельно, только с белыми вещами, пишет Deccoria. Ни в коем случае не стоит стирать их вместе с темной или яркой одеждой, поскольку они могут довольно быстро впитать красители, выделяющиеся в горячей воде.

Однако сортировка – не единственное правило. Также перед стиркой носки рекомендуется вывернуть наизнанку.

Как стирать белые носки?

Хлопковые носки можно стирать при температуре 60 °C, а деликатные ткани требуют минимальной температуры 30 °C.

Чтобы вернуть носкам их белизну, стоит воспользоваться одним из нескольких приемов, которые легко повторить в домашних условиях.

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Смесь для замачивания

В литр теплой воды добавьте 2 столовые ложки соли и пищевой уксуса, а также 4 столовые ложки средства для мытья посуды. В эту смесь носки следует окунуть на 3 часа, а затем постирать в стиральной машинке.

Лимонный сок и аспирин

Нужно измельчить 3–4 таблетки аспирина, а затем добавить немного лимонного сока до образования густой пасты. Эту пасту следует нанести на проблемные зоны – пятки и пальцы ног. Через 30 минут пасту можно смыть и отправлять носки в стирку.



Серые носки можно идеально отбелить / Фото Pexels

Пищевая сода и перекись водорода

Стакан перекиси водорода нужно смешать со стаканом теплой воды. В этом растворе следует растворить 2 столовые ложки пищевой соды, а затем замочить носки в средстве на 15 минут. Во время стирки в стиральной машине рекомендуется добавить еще 3 столовые ложки пищевой соды в отсек для моющего средства.

Бура

В 1 литр теплой воды следует добавить 1 столовую ложку буры и хорошо перемешать. В этом растворе носки нужно замочить на 2–3 часа, чтобы восстановить цвет.

Эти домашние средства действуют ничуть не хуже отбеливателя, поэтому их можно применять при любой необходимости.