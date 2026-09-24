Ці 6 кімнатних рослин не варто тримати вдома: вони приносять самі проблеми

Кімнатні рослини – це ідеальний спосіб прикрасити інтер'єр та додати до нього трохи яскравих кольорів. Втім, експерти попереджають, що не всі рослини варті зусиль, які в них доведеться вкласти.

Деякі кімнатні рослини потребують умов, які досить важко відтворити у типовому будинку. А деякі можуть навіть створити небезпечні ситуації для домашніх тварин, дітей чи людей з алергією, пише Martha Stewart.

Які рослини не варто тримати вдома?

Кротон

Для більшості домашніх садівників ці рослини завдають забагато клопоту. Вони мають неймовірне яскраве, різноколірне листя, але ці рослини неймовірно складні у догляді в приміщенні. Якщо у вас вдома немає чудового освітлення, а у вас немає великого досвіду у догляді за рослинами, краще не обирати кротони.

Більшість пальм

Пальми можуть легко створити вдома розслаблену, майже тропічну атмосферу, але багато різновидів погано ростуть у приміщенні – і вони навіть можуть ускладнити життя для інших кімнатних рослин.

Часто такі рослини приваблюють павутинних кліщів, що згодом перебираються на інші рослини в домі.



Не всі пальми варто тримати вдома / Фото Pexels

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Фікус ліроподібний

Попри свою неймовіру популярність, ліроподібні фікуси можуть бути дуже проблематичними у квартирі. Ці кімнатні рослини іноді радять як простий вазон для початківців – хоча насправді догляд за ними досить складний.

Особливо чутливі такі фікуси до змін: вони не люблять, коли їх переміщують, змінюють режим поливу, або ж коли сонця раптом стає більше чи менше, ніж раніше.

Стреліція

Такі рослини справляють справді вражаюче враження у приміщення, але також вони досить вибагливі у догляді. Стреліції потребують великої кількості яскравого сонячного світла та стабільних умов, які досить непросто відтворити у приміщенні.

І важливо також зважати на розмір рослини – з часом вони можуть стати справді великими та високими, і підійде таке далеко не для кожної кімнати.

Деякі папороті

Папороті додають кімнаті пишної, лісової атмосфери, але далеко не всі різновиди стануть вдалим вибором: деякі з них виділяють спори у повітря, що може посилити алергію та вплинути на якість повітря у квартирі. Щоб уникнути проблем, радять завжди обирати стерильні папороті, або ж такі, що мають низький вміст спорт.

Подарункові рослини



Подарункові рослини часто не живуть довго / Фото Pexels

Багато популярних подарункових вазонів призначені для тимчасового використання в приміщенні. А ваші спроби продовжити їхнє життя на роки часто від початку приречені на провал. Річ у тому, що таким рослинам я азалії, мініатюрні троянди, хризантеми чи гортензії потрібний період спокою на вулиці, аби вижити у довгостроковій перспективі.