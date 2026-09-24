Некоторые комнатные растения требуют условий, которые довольно сложно воссоздать в обычном доме. А некоторые могут даже создавать опасные ситуации для домашних животных, детей или людей, страдающих аллергией, пишет Марта Стюарт.

Какие растения не стоит держать дома?

Кротон

Для большинства домашних садоводов эти растения доставляют слишком много хлопот. У них невероятно яркие, разноцветные листья, но эти растения чрезвычайно сложны в уходе в помещении. Если у вас дома нет хорошего освещения, а у вас нет большого опыта в уходе за растениями, лучше не выбирать кротоны.

Большинство пальм

Пальмы могут легко создать дома расслабляющую, почти тропическую атмосферу, но многие виды плохо растут в помещении – и они даже могут усложнить жизнь другим комнатным растениям.

Часто такие растения привлекают паутинных клещей, которые впоследствии перебираются на другие растения в доме.



Не все пальмы стоит держать дома / Фото Pexels

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Фикус лировидный

Несмотря на свою невероятную популярность, лировидные фикусы могут быть очень проблематичными в квартире. Эти комнатные растения иногда рекомендуют как простой вазон для начинающих – хотя на самом деле уход за ними довольно сложен.

Особенно чувствительны такие фикусы к изменениям: они не любят, когда их перемещают, меняют режим полива или когда солнца вдруг становится больше или меньше, чем раньше.

Стрелиция

Такие растения производят поистине впечатляющее впечатление в помещении, но при этом они довольно прихотливы в уходе. Стрелиции нуждаются в большом количестве яркого солнечного света и стабильных условиях, которые довольно непросто воссоздать в помещении.

И важно также учитывать размер растения – со временем они могут стать действительно большими и высокими, и подойдут такие далеко не для каждой комнаты.

Некоторые папоротники

Папоротники придают комнате пышную, лесную атмосферу, но далеко не все виды станут удачным выбором: некоторые из них выделяют споры в воздух, что может усугубить аллергию и повлиять на качество воздуха в квартире. Чтобы избежать проблем, рекомендуется всегда выбирать стерильные папоротники или те, которые содержат мало спор.

Подарочные растения



Подарочные растения часто живут недолго / Фото Pexels

Многие популярные подарочные растения предназначены для временного использования в помещении. А ваши попытки продлить их жизнь на годы часто изначально обречены на провал. Дело в том, что растениям, как азалиям, миниатюрным розам, хризантемам или гортензиям, нужен период покоя на улице, чтобы выжить в долгосрочной перспективе.