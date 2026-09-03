Пліснява не з'явиться ніколи: ось як правильно сушити одяг в приміщенні

Восени та взимку сушити одяг на вулиці часто – це не варіант. Не лише через дощі та негоду, але й через холод: одяг залишатиметься вологим неймовірно довго. Але й в приміщенні сушіння може призвести до багатьох проблем.

Ніхто не хоче висушити одне завантаження білизни та виявити, що по стінах вітальні пішла пліснява та цвіль. Іноді надмірна волога також призводить до того, що вікна запотівають, а шпалери починають відклеюватися. Та уникнути такої ситуації досить просто, пише Homes&Gardens.

Як правильно сушити білизну в приміщенні?

Для того, аби речі сохнули в кімнаті, а стіни не пліснявіли, зовсім необов'язково тримати вікна постійно відчиненими. Достатньо буде після розвішування білизни провести одне інтенсивне провітрювання, аби випустити вологе повітря.

Для цього широко відкрийте вікно на кілька хвилин, а після цього його можна зачинити. Якщо ж на вікнах з'являється конденсат, його потрібно одразу ж стирати, а не залишати сохнути самостійно.

Важливо! Якщо вологість у домі залишається стабільно високою, слід подумати про інвестицію в осушувач повітря.

Але також слід зрозуміти, в якій кімнаті можна ставити сушарку, а де вона тільки створить зайві проблеми. У ванній кімнаті двері під час сушіння слід тримати зачиненими, а ось витяжку навпаки вмикайте на повну.

У інших кімнатах краще ставити сушарку ближче до вікна, але не поряд зі стінами. Ось кілька нюансів правильного розвішування речей:

добре відтисніть білизну перед сушінням;

не перекривайте сушаркою вентиляційні отвори;

після сушіння перевірте вологість повітря;

сушіть в кімнатах, де легко провітрити;

залишайте простір між одягом на сушарці.

Ці кілька простих правил допоможуть не перетворити сушіння на постійне зволоження повітря у квартирі. І восени пам'ятати про них особливо важливо.