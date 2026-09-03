Ніхто не хоче висушити одне завантаження білизни та виявити, що по стінах вітальні пішла пліснява та цвіль. Іноді надмірна волога також призводить до того, що вікна запотівають, а шпалери починають відклеюватися. Та уникнути такої ситуації досить просто, пише Homes&Gardens.
Як правильно сушити білизну в приміщенні?
Для того, аби речі сохнули в кімнаті, а стіни не пліснявіли, зовсім необов'язково тримати вікна постійно відчиненими. Достатньо буде після розвішування білизни провести одне інтенсивне провітрювання, аби випустити вологе повітря.
Для цього широко відкрийте вікно на кілька хвилин, а після цього його можна зачинити. Якщо ж на вікнах з'являється конденсат, його потрібно одразу ж стирати, а не залишати сохнути самостійно.
Важливо! Якщо вологість у домі залишається стабільно високою, слід подумати про інвестицію в осушувач повітря.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Але також слід зрозуміти, в якій кімнаті можна ставити сушарку, а де вона тільки створить зайві проблеми. У ванній кімнаті двері під час сушіння слід тримати зачиненими, а ось витяжку навпаки вмикайте на повну.
У інших кімнатах краще ставити сушарку ближче до вікна, але не поряд зі стінами. Ось кілька нюансів правильного розвішування речей:
- добре відтисніть білизну перед сушінням;
- не перекривайте сушаркою вентиляційні отвори;
- після сушіння перевірте вологість повітря;
- сушіть в кімнатах, де легко провітрити;
- залишайте простір між одягом на сушарці.
Ці кілька простих правил допоможуть не перетворити сушіння на постійне зволоження повітря у квартирі. І восени пам'ятати про них особливо важливо.