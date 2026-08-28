5 дерев, які можна садити біля будинку: ці види не завдадуть шкоди

Кожен дачник висаджує дерева на подвір’ї біля дому, щоб покращити вигляд на власній ділянці. Вони створюють природний захист від вітру й забезпечують бажану тінь у спекотні дні.

Та якщо обрати неправильні види, з часом вони можуть становити проблему через значне розростання коренів, пише Interia Kobieta.

Річ у тому, що деякі дерева становлять загрозу для фундаменту. Його пошкодження з часом може призвести до тріщин у стінах, а сильно розлога крона здатна пошкодити водостічні жолоби й фасади під час сильного вітру.

Посадка крихких дерев, таких як верба чи тополя, може становити проблему під час штормів, бо під час сильного пориву вітру дерева зламаються.

Які безпечні дерева можна посадити на ділянці?

Фахівці відзначають, що безпечні дерева повинні мати компактну кореневу систему, яка не розростається назовні, а росте глибоко в землю.

Найкраще садити на подвір’ї низькі дерева вертикальною та компактною формою. Вони не сильно затінятимуть ділянку й не пошкодять фасад.

Горобина

Це декоративне дерево дуже гарно виглядає влітку та восени, коли вкрите червоними плодами.



Після посадки дерева слід полити / Фото Pexels

Магнолія

Дерево є неінвазивним, тому зможе потішити рясним цвітінням навесні.

Граб

Добре переносить обрізку й формування, тому дачники можуть легко контролювати його розмір.

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Вишня Умбракуліфера

Цей екземпляр чудово підходить для невеликих садів. Коренева система дерева не є розлогою, а куляста крона прикрасить сад.

Глід

Невелике дерево або чагарник стійкий до посухи та легко відновлюється після обрізки.

Низькорослі види дерев, що досягають 3 метрів у висоту, радять садити на відстані 2 метрів від будинку. Для дерев середнього розміру безпечна відстань становить 5 метрів. Ще більші дерева вже краще садити в саду, не ближче 10 – 15 метрів від будинку.