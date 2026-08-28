Но если выбрать неподходящие виды, со временем они могут стать проблемой из-за значительного разрастания корней, пишет Interia Kobieta.

Дело в том, что некоторые деревья представляют угрозу для фундамента. Его повреждение со временем может привести к трещинам в стенах, а сильно раскидистая крона способна повредить водосточные желоба и фасады во время сильного ветра.

Посадка хрупких деревьев, таких как ива или тополь, может стать проблемой во время штормов, поскольку при сильном порыве ветра деревья сломаются.

Какие безопасные деревья можно посадить на участке?

Специалисты отмечают, что безопасные деревья должны иметь компактную корневую систему, которая не разрастается наружу, а уходит глубоко в землю.

Лучше всего сажать во дворе невысокие деревья вертикальной и компактной формы. Они не будут сильно затенять участок и не повредят фасад.

Рябина

Это декоративное дерево очень красиво смотрится летом и осенью, когда покрыто красными плодами.



После посадки дерево следует полить / Фото Pexels

Магнолия

Дерево не является инвазивным, поэтому сможет порадовать обильным цветением весной.

Граб

Хорошо переносит обрезку и формирование, поэтому дачники могут легко контролировать его размер.

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Вишня Умбракулифера

Этот сорт прекрасно подходит для небольших садов. Корневая система дерева не разрастается, а шарообразная крона украсит сад.

Боярышник

Небольшое дерево или кустарник устойчив к засухе и легко восстанавливается после обрезки.

Низкорослые виды деревьев, достигающие 3 метров в высоту, рекомендуется сажать на расстоянии 2 метров от дома. Для деревьев среднего размера безопасное расстояние составляет 5 метров. Что касается еще более крупных деревьев, то их лучше сажать в саду, не ближе 10–15 метров от дома.