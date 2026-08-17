Ця сукня зараз підкорює соцмережі: її носять усі модниці

Сукня з візерунком "вірусний міраж" підкорила багатьох модниць. Плаття Cora від австралійського бренду Réalisation Par стало бажаною річчю цього літа. Воно яскраве, красиве й ідеально підходить для прогулянок у будні чи вихідні дні.

Цього року тією самою вірусною річчю стала смугаста сукня, яку обожнюють інфлюенсерки, пише In Journal.

Один і той самий крій плаття випущений у трьох варіантах – квітковому, черепаховому та смугастому, проте саме останнія версія стала найтоповішою.

Окрім легкої сукні у смужку, взуття та сумки до неї, на наступний сезон можуть знадобитися інші речі – жакети, чоботи, кардигани. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Як виглядає приваблива смугаста сукня?

Популярною цю сукню робить довжина міді, а також крій на талії, який візуально її зменшує. А от асиметрична спідниця додає особливої родзинки. Шовкове плаття є легким, тому стає чудовим вибором на літню пору, коли хочеться одягнути щось невагоме.

Та все ж таки найбільшою її перевагою є стилізація з різним вбранням та взуттям. Для елегантних виходів – на весілля чи день народження, плаття поєднується з туфлями, мюлями та босоніжками на підборах. Для звичайної прогулянки підійдуть шльопанці чи легкі балетки.

Речі в смужку досі залишаються позачасовою класикою й модним трендом. Актуальною вважається вертикальна чи горизонтальна смужка. Вона може бути від чорно-білого мінімалізму до таких яскравих цукеркових відтінків, як сукня, яку обирають європейські модниці.

У другій половині серпня більшість вже починають готуватися до нового сезону, скуповуючи осінні речі. Втім, вересень прогнозується досить теплим з сухим та помірним теплом, без дощів.

Тому плаття не варто ховати далеко у шафу, оскільки його залюбки ще можна буде приміряти до стильних аутфітів з жакетом та чоботами на підборах.