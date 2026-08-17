В этом году такой же вирусной вещью стало полосатое платье, которое обожают инфлюенсерши, пишет In Journal.
Один и тот же крой платья выпущен в трех вариантах – цветочном, черепаховом и полосатом, однако именно последняя версия стала самой популярной.
Окрім легкої сукні у смужку, взуття та сумки до неї, на наступний сезон можуть знадобитися інші речі – жакети, чоботи, кардигани. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Как выглядит привлекательное платье в полоску?
Популярность этому платью придает длина миди, а также крой на талии, который визуально ее уменьшает. А вот асимметричная юбка придает ей особую изюминку. Шелковое платье легкое, поэтому становится отличным выбором на лето, когда хочется надеть что-то воздушное.
Так все же главным его преимуществом является возможность сочетать его с различной одеждой и обувью. Для элегантных выходов – на свадьбу или день рождения – платье сочетается с туфлями, мюлями и босоножками на каблуке. Для обычной прогулки подойдут шлепанцы или легкие балетки.
Вещи в полоску по-прежнему остаются вневременной классикой и модным трендом. Актуальной считается вертикальная или горизонтальная полоска. Она может варьироваться от черно-белого минимализма до таких ярких "конфетных" оттенков, как платье, которое выбирают европейские модницы.
Во второй половине августа большинство уже начинает готовиться к новому сезону, скупая осенние вещи. Впрочем, сентябрь прогнозируется достаточно теплым, с сухой и умеренной температурой, без дождей.
Поэтому платье не стоит прятать далеко в шкаф, поскольку оно может быть сочетано с стильными нарядами с жакетом и сапогами на каблуке.