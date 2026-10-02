Як підготувати оселю до відключення світла: список покупок, щоб утеплити житло

До осінньо-зимового сезону варто готуватися заздалегідь, особливо якщо є ризик перебоїв з електроенергією чи опаленням. Потрібно подбати не лише про альтернативні джерела живлення, але й про речі, які допоможуть зберегти тепло в оселі.

Резервні джерела живлення корисні тим, що можуть забезпечувати електроенергією портативні прилади, зокрема обігрівачі та плити, пише 24 Канал.

Зарядна станція необхідна під час відключення світла, але обігрівач повинен бути не надто потужним, бо інакше він швидко її розрядить. Також як аварійне джерело тепла можуть використовуватися портативні пропанові обігрівачі. Однак найкраще ще додатково підготувати додаткові альтернативні способи зігрітися.

Як підготувати оселю до відключення світла?

Придбайте спальник, ковдру і теплий одяг

У холодній квартирі особливо корисним стане зимовий спальник і тепла пухова ковдра. Коли температура в кімнаті буде досить холодною, спальник допоможе забезпечити комфортний сон. Щодо ковдри, то варто мати не одну, а кілька одиниць, щоб вистачило на усіх членів родини.

Зберегти тепло допоможе також багатошаровий одяг. Кілька шарів створюють між собою помітний прошарок, який допомагає утримувати тепло біля тіла.

На зиму варто придбати флісову кофту, теплі штани, термобілизну, кілька пар теплих шкарпеток, шапку та рукавиці.



В осінньо-зимову пору варто придбати теплий одяг / Фото Magnific

Додатково можна запастися хімічними грілками для рук і ніг. Вони точно знадобляться, коли стане холодно вдома, або їх можна брати з собою на вулицю за потреби.

Встановіть тепловідбивну плівку

Тепловідбивна плівка допоможе зменшити втрати тепла в оселі. Цей матеріал є відносно недорогим, тому його варто встановити ще до сильних морозів. Важливо лише цю дію вчасно зробити, оскільки після настання холодів користь від попередньо встановленого матеріалу буде кращою.

Знайти усе необхідне на випадок відключення світла можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітні товари: портативна зарядна станція, енергозберігаючі лампи, ковдри, спальники, пледи і теплі речі. Якщо важливо перевірити (назва товару) у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Перевірте вікна і двері

Перед початком опалювального сезону рекомендовано оглянути ущільнювачі на вікнах і дверях. Через щілини та протяги тепло може швидко залишати приміщення. Також додатково зменшити втрати тепла допоможуть щільні штори.

Таким чином до холодів варто підготувати не лише прилади для обігріву, але й усе, що допоможе утримувати тепло: ковдри та спальник, теплий одяг, тепловідбивні матеріали, справні ущільнювачі та щільні штори.