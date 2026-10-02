Резервные источники питания полезны тем, что могут обеспечивать электроэнергией портативные устройства, в частности обогреватели и плиты, пишет 24 Канал.

Зарядная станция необходима во время отключения света, но обогреватель должен быть не слишком мощным, иначе он быстро разрядит ее. Также в качестве аварийного источника тепла можно использовать портативные пропановые обогреватели. Однако лучше всего заранее подготовить дополнительные альтернативные способы согреться.

Как подготовить дом к отключению света?

Приобретите спальный мешок, одеяло и теплую одежду

В холодной квартире особенно пригодятся зимний спальник и теплое пуховое одеяло. Когда в комнате станет достаточно холодно, спальник поможет обеспечить комфортный сон. Что касается одеял, то стоит иметь не одно, а несколько, чтобы хватило на всех членов семьи.

Сохранить тепло поможет также многослойная одежда. Несколько слоев создают между собой заметную прослойку, которая помогает удерживать тепло у тела.

На зиму стоит приобрести флисовую кофту, теплые штаны, термобелье, несколько пар теплых носков, шапку и варежки.



В осенне-зимний период стоит приобрести теплую одежду / Фото Magnific

Дополнительно можно запастись химическими грелками для рук и ног. Они точно пригодятся, когда дома станет холодно, или их можно брать с собой на улицу при необходимости.

Установите теплоотражающую пленку

Теплоотражающая пленка поможет уменьшить потери тепла в доме. Этот материал относительно недорог, поэтому его стоит установить еще до сильных морозов. Важно лишь сделать это вовремя, поскольку после наступления холодов польза от заранее установленного материала будет больше.

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Проверьте окна и двери

Перед началом отопительного сезона рекомендуется осмотреть уплотнители на окнах и дверях. Через щели и сквозняки тепло может быстро уходить из помещения. Также дополнительно уменьшить потери тепла помогут плотные шторы.

Таким образом, к холодам стоит подготовить не только приборы для обогрева, но и все, что поможет удерживать тепло: одеяла и спальные мешки, теплую одежду, теплоотражающие материалы, исправные уплотнители и плотные шторы.