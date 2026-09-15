Популярна осіння рослина: як доглядати за вересом, щоб він не засох після покупки

Верес восени з'являється чи не в кожному садовому центрі: компактні кущики з рожевими, фіолетовими або білими квітами добре виглядають і на клумбі, і в горщику біля будинку. Та після покупки рослина нерідко починає буріти й засихати.

Проблема часто не в холоді, а в умовах вирощування. Вересу потрібні кислий ґрунт, хороший дренаж і достатньо світла, а надлишок води для нього так само небажаний, як і тривале пересихання, зазначає Тhe spruce.

Куди посадити верес і яка земля йому потрібна?

Верес звичайний, або Calluna vulgaris, найкраще росте на сонячному місці у легкому, добре дренованому та кислому ґрунті. Оптимальним для нього pH близько 5,5 і застерігає, що в лужній землі рослина розвивається погано. Тому куплений восени кущик не варто просто пересаджувати у звичайну універсальну землю.

Як дбати про верес / Фото unsplash

Для горщика краще взяти готовий субстрат для вересових або інших кислолюбних рослин. На дні обов'язково мають бути отвори для відведення зайвої води. У відкритий ґрунт верес можна висаджувати восени.

Кореневу грудку розміщуйте приблизно на тому самому рівні, на якому вона була в контейнері, після чого землю обережно ущільніть і добре полийте. Під час сухої осені нові посадки потрібно контролювати особливо уважно – ґрунт має залишатися помірно вологим, але не мокрим.

Для мульчування добре підходять матеріали, які не підлужнюють землю, наприклад соснова кора чи компостована хвоя.

Окрім саджанців вересу, для посадки можуть знадобитися кислий субстрат, соснова кора для мульчування та горщики з дренажними отворами. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Чого не варто робити з вересом восени?

Одна з помилок – обрізати кущ відразу після осіннього цвітіння. Для вересу таку процедуру краще відкласти. Залишати відцвілі суцвіття варто на зиму, а обрізку проводити навесні. Навіть під час обрізки не потрібно заходити секатором глибоко у стару деревину.

Верес погано відновлюється після сильного зрізування старих здерев'янілих частин. Не потрібне восени й рясне підживлення. Вереси природно пристосовані до відносно бідних ґрунтів, а рослини у родючій кислій землі можуть взагалі обходитися без додаткового добрива.

Підживлення контейнерних рослин RHS рекомендує переважно у період активного росту, а не перед зимою. Особлива увага потрібна вересу в горщику. Субстрат у контейнері пересихає швидше, однак вода не повинна постійно стояти біля коренів.

Узимку горщик також має добре відводити воду – застій вологи під час холодів може призвести до загнивання кореневої системи. Тому після осінньої покупки вересу достатньо забезпечити кислий субстрат, світле місце, помірний полив і хороший дренаж. Із секатором краще зачекати до весни.