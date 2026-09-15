Проблема часто заключается не в холоде, а в условиях выращивания. Вересу нужны кислая почва, хороший дренаж и достаточно света, а избыток воды для него так же нежелателен, как и длительное пересыхание, отмечает The Spruce.

Где посадить вереск и какая почва ему нужна?

Вереск обыкновенный, или Calluna vulgaris, лучше всего растет на солнечном месте в легкой, хорошо дренированной и кислой почве. Оптимальный для него уровень pH составляет около 5,5, и следует помнить, что в щелочной почве растение развивается плохо. Поэтому кустик, купленный осенью, не стоит просто пересаживать в обычную универсальную почву.

Как ухаживать за вереском / Фото unsplash

Для горшка лучше взять готовый субстрат для вересковых или других кислолюбивых растений. На дне обязательно должны быть отверстия для отвода лишней воды. В открытый грунт вереск можно высаживать осенью.

Корневой ком размещайте примерно на том же уровне, на котором он находился в контейнере, после чего почву осторожно уплотните и хорошо полейте. Во время сухой осени за новыми посадками нужно следить особенно внимательно – почва должна оставаться умеренно влажной, но не мокрой.

Для мульчирования хорошо подходят материалы, которые не подщелачивают почву, например сосновая кора или компостированная хвоя.

Окрім саджанців вересу, для посадки можуть знадобитися кислий субстрат, соснова кора для мульчування та горщики з дренажними отворами. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Чего не стоит делать с вереском осенью?

Одна из ошибок – обрезать куст сразу после осеннего цветения. Для вереска такую процедуру лучше отложить. Оставленные отцветшие соцветия следует оставить на зиму, а обрезку проводить весной. Даже во время обрезки не нужно врезаться секатором глубоко в старую древесину.

Вереск плохо восстанавливается после сильной обрезки старых одревесневших частей. Не требуется осенью и обильная подкормка. Верески естественным образом приспособлены к относительно бедным почвам, а растения на плодородной кислой земле могут вообще обходиться без дополнительных удобрений.

Подкормку контейнерных растений RHS рекомендует преимущественно в период активного роста, а не перед зимой. Особое внимание требуется вереску в горшке. Субстрат в контейнере пересыхает быстрее, однако вода не должна постоянно стоять у корней.

Зимой горшок также должен хорошо отводить воду – застой влаги во время холодов может привести к загниванию корневой системы. Поэтому после осенней покупки вереска достаточно обеспечить кислый субстрат, светлое место, умеренный полив и хороший дренаж. С секатором лучше подождать до весны.