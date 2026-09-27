Як зберегти осінній урожай: без сушарки для овочів та фруктів не обійтися

Дачники знають, що осінь – це час, коли потрібно не тільки інтенсивно збирати врожай, але й потрібно одразу ж розібратися, як його зберігати та що з ним робити. З цим дуже сильно допомагають сушарки та коптильні.

І коптильня, і дегідратор (сушарка) – це прилади, з якими можна готувати сухофрукти шляхом висушування та випаровування зайвої вологи. Але під час вибору будь-якого з цих приладів слід розібратися, на що саме звертати увагу, пише Serious Eats.

Як обрати коптильню?

Коптильня – це ідеальне обладнання для приготування ароматних страв за технологією гарячого та холодного копчення, а також приготування сухофруктів. З коптильнею вдома можна буде приготувати гриби, фрукти, м'ясо птиці, риби, свинину, яловичину, різні види сирів та овочів.

На Prom продаються коптильні для різного бюджету — від базових моделей до коптилень холодного копчення відомих брендів. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%.

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Але перед покупкою слід розібратися, яка саме модель вам потрібна. Ось до чого придивитися.

Розмір . Керуватися потрібно розміром самого каганця та короба. Наявність чи відсутність гідрозатвору також важлива, адже стане вирішальним фактором для місця розташування коптильні. Якщо хочеться поставити прилад на кухні чи в будинку, в коптильні має бути ще й силіконова трубка, яку потрібно буде направити у витяжку чи у вікно.

. Керуватися потрібно розміром самого каганця та короба. Наявність чи відсутність гідрозатвору також важлива, адже стане вирішальним фактором для місця розташування коптильні. Якщо хочеться поставити прилад на кухні чи в будинку, в коптильні має бути ще й силіконова трубка, яку потрібно буде направити у витяжку чи у вікно. Комплектація . Зверніть увагу на кількість ярусів для розташування решіток, а самі вони мають бути виготовлені з нержавійної сталі. Якщо на корпусі є мінімум слідів зварювання, це значно подовжить термін служби.

. Зверніть увагу на кількість ярусів для розташування решіток, а самі вони мають бути виготовлені з нержавійної сталі. Якщо на корпусі є мінімум слідів зварювання, це значно подовжить термін служби. Технологія копчення. Гаряче копчення дає набагато сильнішу інтенсивність запаху та смаку, а також є набагато швидшим методом. Але свої переваги має й холодне копчення, тож тут все залежить від особистих вподобань.

На Prom можна знайти цікаві варіанти коптилень:

Metal-Best "Big Daddy" – це ідеальна коптильня для дачі, яка допомагає зберегти в звичних продуктах максимум користі та смаку.

– це ідеальна коптильня для дачі, яка допомагає зберегти в звичних продуктах максимум користі та смаку. SmokeHouse S Original – це невелика коптильня для дому, виїздів чи дачі. Вона комплектується термометром та підійде для невеликих порцій овочів, фруктів, м'яса та риби.

Як підібрати сушарку для овочів та фруктів?

З сушаркою слід також під час вибору дотримуватися кількох критеріїв.

Кількість секцій та місткість . Важливо розуміти, скільки саме продуктів ви плануєте сушити одночасно, щоб розмір камери задовольняв ваші потреби. 2 людям буде достатньо невеликого дегідратора на 5 – 10 секцій, а ось великій родині знадобиться вже більша сушарка – на 11 – 15 секцій.

. Важливо розуміти, скільки саме продуктів ви плануєте сушити одночасно, щоб розмір камери задовольняв ваші потреби. 2 людям буде достатньо невеликого дегідратора на 5 – 10 секцій, а ось великій родині знадобиться вже більша сушарка – на 11 – 15 секцій. Потужність . В магазинах можна знайти моделі від 240 до 1000 Вт – і що вище значення, то швидше відбуватиметься сушіння. Для невеликої сушарки найкращою буде потужність від 350 до 500 Вт. Але якщо ви раптом захочете готувати м'ясо у сушарці для овочів, слід замовляти пристрій потужністю не менше, ніж 500 Вт.

. В магазинах можна знайти моделі від 240 до 1000 Вт – і що вище значення, то швидше відбуватиметься сушіння. Для невеликої сушарки найкращою буде потужність від 350 до 500 Вт. Але якщо ви раптом захочете готувати м'ясо у сушарці для овочів, слід замовляти пристрій потужністю не менше, ніж 500 Вт. Температурний режим – в середньому він коливається між 30 – 100 градусами за Цельсієм. Деякі сушарки мають регулювання температури, і це буде оптимальним варіантом для сушіння різних овочів, фруктів, а також м'яса та риби.

На Prom можна знайти такі моделі: