И коптильня, и дегидратор (сушилка) – это приборы, с помощью которых можно готовить сухофрукты путем высушивания и выпаривания лишней влаги. Но при выборе любого из этих приборов следует разобраться, на что именно обращать внимание, пишет Serious Eats.

Как выбрать коптильню?

Коптильня – это идеальное оборудование для приготовления ароматных блюд по технологии горячего и холодного копчения, а также для приготовления сухофруктов. С коптильней дома можно будет приготовить грибы, фрукты, мясо птицы, рыбу, свинину, говядину, различные виды сыров и овощей.

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Но перед покупкой следует разобраться, какая именно модель вам нужна. Вот на что стоит обратить внимание.

Размер . Ориентироваться нужно на размер самой коптильни и ящика. Наличие или отсутствие гидрозатвора также важно, ведь это станет решающим фактором при выборе места расположения коптильни. Если вы хотите поставить прибор на кухне или в доме, в коптильне должна быть еще и силиконовая трубка, которую нужно будет направить в вытяжку или в окно.

. Ориентироваться нужно на размер самой коптильни и ящика. Наличие или отсутствие гидрозатвора также важно, ведь это станет решающим фактором при выборе места расположения коптильни. Если вы хотите поставить прибор на кухне или в доме, в коптильне должна быть еще и силиконовая трубка, которую нужно будет направить в вытяжку или в окно. Комплектация . Обратите внимание на количество ярусов для размещения решеток, а сами они должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Если на корпусе минимум следов сварки, это значительно продлит срок службы.

. Обратите внимание на количество ярусов для размещения решеток, а сами они должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Если на корпусе минимум следов сварки, это значительно продлит срок службы. Технология копчения. Горячее копчение обеспечивает гораздо более насыщенный запах и вкус, а также является гораздо более быстрым методом. Но свои преимущества есть и у холодного копчения, поэтому здесь все зависит от личных предпочтений.

На Prom можно найти интересные варианты коптилен:

Metal-Best "Big Daddy" – это идеальная коптильня для дачи, которая помогает сохранить в привычных продуктах максимум пользы и вкуса.

– это идеальная коптильня для дачи, которая помогает сохранить в привычных продуктах максимум пользы и вкуса. SmokeHouse S Original – это небольшая коптильня для дома, поездок или дачи. Она комплектуется термометром и подойдет для небольших порций овощей, фруктов, мяса и рыбы.

Как подобрать сушилку для овощей и фруктов?

При выборе сушилки также следует руководствоваться несколькими критериями.

Количество секций и вместимость . Важно понимать, сколько именно продуктов вы планируете сушить одновременно, чтобы размер камеры соответствовал вашим потребностям. Для 2 человек будет достаточно небольшого дегидратора на 5–10 секций, а вот большой семье понадобится уже более вместительная сушилка – на 11–15 секций.

. Важно понимать, сколько именно продуктов вы планируете сушить одновременно, чтобы размер камеры соответствовал вашим потребностям. Для 2 человек будет достаточно небольшого дегидратора на 5–10 секций, а вот большой семье понадобится уже более вместительная сушилка – на 11–15 секций. Мощность . В магазинах можно найти модели от 240 до 1000 Вт – и чем выше значение, тем быстрее будет происходить сушка. Для небольшой сушилки оптимальной будет мощность от 350 до 500 Вт. Но если вы вдруг захотите готовить мясо в сушилке для овощей, следует выбирать устройство мощностью не менее 500 Вт.

. В магазинах можно найти модели от 240 до 1000 Вт – и чем выше значение, тем быстрее будет происходить сушка. Для небольшой сушилки оптимальной будет мощность от 350 до 500 Вт. Но если вы вдруг захотите готовить мясо в сушилке для овощей, следует выбирать устройство мощностью не менее 500 Вт. Температурный режим – в среднем он колеблется от 30 до 100 градусов по Цельсию. Некоторые сушилки имеют регулировку температуры, и это будет оптимальным вариантом для сушки различных овощей, фруктов, а также мяса и рыбы.

На Prom можно найти следующие модели: