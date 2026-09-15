Як прибрати накип із чайника: оцет розм’якшить навіть товстий наліт
Білий або сіруватий наліт на дні та стінках чайника поступово з’являється навіть за регулярного використання чистої води. Це мінеральні відкладення, які особливо швидко накопичуються там, де вода жорстка.
Навіть у сучасних електрочайниках із прихованим нагрівальним елементом накип нікуди не зникає. Він осідає на металевому дні, а з часом окремі частинки можуть відколюватися й потрапляти у воду, зазначає Good house keeping.
Щоб товстий шар не довелося довго відчищати, чайник варто очищати регулярно – приблизно раз на 4 – 8 тижнів, залежно від якості води та частоти використання.
Як почистити чайник від накипу оцтом?
Спочатку налийте воду трохи менше ніж до половини чайника й нагрійте її майже до кипіння. Після вимкнення обережно долийте білий оцет приблизно до трьох чвертей об’єму. Сам оцет кип’ятити не потрібно. Достатньо залишити розчин усередині на кілька годин, а за сильного нальоту – на ніч. Чайник при цьому краще від’єднати від електромережі.
Вранці вилийте рідину та ретельно промийте внутрішню частину чистою водою. Після цього один раз закип’ятіть свіжу воду й також вилийте її, щоб прибрати залишковий запах оцту. Для невеликої кількості накипу попередньо нагрівати воду необов’язково. Якщо ж відкладення товсті, тепла вода допомагає розм’якшити їх швидше. За потреби процедуру можна повторити.
Як якісно почистити чайник / Фото unsplash
Якщо в чайнику є знімний фільтр, на ньому також може накопичуватися наліт. Його потрібно зняти відповідно до інструкції виробника, обережно очистити оцтом за допомогою старої зубної щітки, промити, повністю висушити й лише тоді повернути на місце. Перед використанням оцту або спеціального засобу для видалення накипу варто також перевірити інструкцію до конкретної моделі чайника.
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Як правильно помити чайник зовні?
Перед очищенням чайник потрібно вимкнути з розетки й дочекатися, поки він охолоне. Корпус можна протерти тканиною, змоченою теплою водою з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Повністю занурювати електрочайник у воду не можна.
Для плям від води можна приготувати розчин із рівних частин білого оцту та води. Наносити його краще не безпосередньо на техніку, а на м’яку тканину, після чого акуратно протерти поверхню. Основу чайника та місця з електричними контактами потрібно весь час залишати сухими.
Якщо на корпусі з нержавіючої сталі залишаються сліди від пальців, після очищення його можна відполірувати чистою серветкою з мікрофібри. Найпростіше не чекати, поки всередині утвориться товстий твердий шар. Регулярне очищення займає значно менше часу, ніж боротьба зі старим накипом.