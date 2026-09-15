Даже в современных электрочайниках со скрытым нагревательным элементом накипь никуда не исчезает. Она оседает на металлическом дне, а со временем отдельные частицы могут откалываться и попадать в воду, отмечает Good Housekeeping.

Чтобы не пришлось долго отчищать толстый слой накипи, чайник следует чистить регулярно – примерно раз в 4 – 8 недель, в зависимости от качества воды и частоты использования.

Как очистить чайник от накипи уксусом?

Сначала налейте воду чуть меньше, чем до половины чайника, и нагрейте ее почти до кипения. После выключения осторожно долейте белый уксус примерно до трех четвертей объема. Сам уксус кипятить не нужно. Достаточно оставить раствор внутри на несколько часов, а при сильном налете – на ночь. Чайник при этом лучше отключить от электросети.

Утром вылейте жидкость и тщательно промойте внутреннюю часть чистой водой. После этого один раз вскипятите свежую воду и также вылейте ее, чтобы убрать остаточный запах уксуса. При небольшом количестве накипи предварительно нагревать воду необязательно. Если же отложения толстые, теплая вода помогает размягчить их быстрее. При необходимости процедуру можно повторить.

Как качественно почистить чайник / Фото unsplash

Если в чайнике есть съемный фильтр, на нем также может скапливаться налет. Его нужно снять в соответствии с инструкцией производителя, аккуратно очистить уксусом с помощью старой зубной щетки, промыть, полностью высушить и только тогда вернуть на место. Перед использованием уксуса или специального средства для удаления накипи стоит также ознакомиться с инструкцией к конкретной модели чайника.

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Как правильно помыть чайник снаружи?

Перед чисткой чайник нужно отключить от розетки и дождаться, пока он остынет. Корпус можно протереть тканью, смоченной теплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Полностью погружать электрочайник в воду нельзя.

Для удаления водных пятен можно приготовить раствор из равных частей белого уксуса и воды. Наносить его лучше не непосредственно на технику, а на мягкую ткань, после чего аккуратно протереть поверхность. Основание чайника и места с электрическими контактами нужно всегда держать сухими.

Если на корпусе из нержавеющей стали остаются следы от пальцев, после очистки его можно отполировать чистой салфеткой из микрофибры. Проще всего не ждать, пока внутри образуется толстый твердый налет. Регулярная очистка занимает значительно меньше времени, чем борьба со старым накипом.