Морозилка більше не буде намерзати: допоможе один геніальний трюк

Значна частина накопиченого льоду в морозильній камері не лише погано впливає на її роботу, але й збільшує споживання електроенергії до 30%. Щоб усунути цю проблему, варто скористатися простим лайфхаком.

Іній на морозильній камері перешкоджає теплопередачі, бо діє як теплоізолятор, пише Interia Kobieta.

Як швидко розморозити морозилку?

Таким чином продуктивність холодильного агрегату стає гіршою. Якщо на морозилці накопичується шар льоду від 3 до 5 міліметрів, тоді обов’язково треба братися за вирішення проблеми.

Накопичений іній на полицях і стінках зменшує доступний простір для зберігання продуктів, тож температура всередині може досить коливатися. Через це продукти швидше псуються й розвивається навіть морозний опік, через який продукти втрачають свій смак чи висихають.

Запобігти утворенню повторного накопичення льоду допомагає одна дієва річ, але перед процедурою морозилку спочатку треба розморозити.

Покупці на Prom часто замовляють холодильники та морозильні камери. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Пришвидшити процес розморожування можна завдяки мисці з теплою водою, яку слід поставити всередину. Завдяки парі лід розтопиться в рази швидше.

Після того, як лід повністю розтане, а морозильна камера буде чистою, варто змастити поверхню гліцерином. Достатньо лише змочити в ньому суху тканину й ретельно протерти стінки, дно й стелю морозильної камери.

Перевага цього трюку полягає в тому, що гліцерин створює тонкий захисний шар, який уповільнює утворення льоду. Навіть якщо все ж таки з’являться невеличкі крижані скупчення, видалити їх буде набагато легше.

Після такого лайфхаку морозильна камера залишатиметься чистою впродовж тривалого часу, тож її не доведеться часто розморожувати.