Иней на морозильной камере препятствует теплопередаче, поскольку действует как теплоизолятор, пишет Interia Kobieta.

Как быстро разморозить морозильную камеру?

В результате производительность холодильного агрегата снижается. Если на морозилке накапливается слой льда толщиной от 3 до 5 миллиметров, необходимо приступить к решению проблемы.

Накопленный иней на полках и стенках уменьшает доступное пространство для хранения продуктов, поэтому температура внутри может значительно колебаться. Из-за этого продукты быстрее портятся и даже возникает морозобой, из-за которого продукты теряют свой вкус или высыхают.

Предотвратить повторное накопление льда помогает один эффективный способ, но перед процедурой морозильную камеру сначала нужно разморозить.

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Ускорить процесс размораживания можно с помощью миски с теплой водой, которую следует поставить внутрь. Благодаря пару лед растает в разы быстрее.

После того как лед полностью растает, а морозильная камера станет чистой, стоит смазать поверхность глицерином. Достаточно лишь смочить в нем сухую ткань и тщательно протереть стенки, дно и потолок морозильной камеры.

Преимущество этого трюка заключается в том, что глицерин создает тонкий защитный слой, который замедляет образование льда. Даже если все же появятся небольшие ледяные скопления, удалить их будет гораздо легче.

Благодаря этому лайфхаку морозильная камера будет оставаться чистой в течение длительного времени, поэтому ее не придется часто размораживать.