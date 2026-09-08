Посадка картоплі у вересні: ірландський метод для отримання раннього урожаю

У вересні більшість з нас звикли до викопування картоплі, проте на початку осені її можна навіть посадити. Є один ірландський метод, який дозволить зібрати урожай дуже швидко. Потрібно лише знати основні принципи техніки.

Осінній метод посадки передбачає збір урожаю на початку сезону, дозволивши бульбам перезимувати в ґрунті, пише Deccoria.

Як садити картоплю у вересні?

Завдяки осінньому теплу й вологості ґрунту картопля розвиває потужну кореневу систему до настання морозних днів. А коли навесні ґрунт вже достатньо прогріється, рослини почнуть розвивати нові бульби.

Процедура посадки відрізняється від традиційної посадки в осінню пору. Потрібно викопати борозни чи лунки глибиною 20 сантиметрів у сонячному місці. Ґрунт має бути добре дренованим і родючим. Бульби слід розмістити на відстані 20 сантиметрів одну від одної, а тоді засипати ґрунтом і сформувати гребені.

Далі ці ряди треба накрити сухим листям або соломою. Мульча допомагає захистити посадки від втрати вологи й коливань температури ґрунту. Навесні цей захисний шар органічного матеріалу вже можна знімати.

Ранній урожай – це найбільша перевага осінньої посадки картоплі. Перші бульби можуть з’явитися в перші тижні весни.



Осіння посадка може дати ранній урожай / Фото Pexels

Однак слід розуміти, що для того, аби урожай дійсно вродив, насіннєва картопля має бути якісною, а посадка – достатньо глибокою.

Для осіннього посіву насіннєва картопля має бути стійкого сорту. Такі бульби починають вегетацію швидко вже після настання теплої погоди й дають плоди іноді через 70 днів після початку росту.

У вересні знайти насіннєву картоплю важко, тому можна спробувати посадку з власного урожаю. Якщо бульби здорові, то зможуть прорости за ірландським методом. Якість бульб є набагато важливішою за сорт, оскільки вони мають бути тверді й без симптомів хвороб.