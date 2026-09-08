Осенний метод посадки предполагает сбор урожая в начале сезона, позволяя клубням перезимовать в почве, пишет Deccoria.

Как сажать картофель в сентябре?

Благодаря осеннему теплу и влажности почвы картофель развивает мощную корневую систему до наступления морозных дней. А когда весной почва уже достаточно прогреется, растения начнут образовывать новые клубни.

Процедура посадки отличается от традиционной осенней посадки. Нужно выкопать борозды или лунки глубиной 20 сантиметров на солнечном месте. Почва должна быть хорошо дренированной и плодородной. Клубни следует разместить на расстоянии 20 сантиметров друг от друга, а затем засыпать почвой и сформировать гребни.

Далее эти ряды нужно накрыть сухими листьями или соломой. Мульча помогает защитить посадки от потери влаги и колебаний температуры почвы. Весной этот защитный слой органического материала уже можно снимать.

Ранний урожай – это главное преимущество осенней посадки картофеля. Первые клубни могут появиться в первые недели весны.



Осенняя посадка может дать ранний урожай / Фото Pexels

Однако следует понимать, что для того, чтобы урожай действительно взошел, семенной картофель должен быть качественным, а посадка – достаточно глубокой.

Для осенней посадки семенной картофель должен быть устойчивого сорта. Такие клубни быстро начинают вегетацию уже после наступления теплой погоды и дают плоды иногда через 70 дней после начала роста.

В сентябре найти семенной картофель сложно, поэтому можно попробовать посадить картофель из собственного урожая. Если клубни здоровые, то они смогут прорасти по ирландскому методу. Качество клубней гораздо важнее сорта, поскольку они должны быть твердыми и без признаков болезней.