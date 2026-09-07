Не лише для туристичних походів: як обрати спальник на зиму

Взимку в квартирах може бути досить холодно, тому одним з варіантів додатково зігрітися може стати зимовий спальник. У ньому є капюшон, який допомагає зменшити втрати тепла, а також товстий шар утеплювача.

Перед покупкою варто визначитися не лише з формою спальника, але й матеріалами та розміром, пише ТСН. Від цих характеристик залежить, наскільки в ньому буде комфортно сптаи.

Які є форми спальників?

Спальні мішки поділяють на два основні типи – ковдру та кокон. У холодну пору придатним вважається кокон, оскільки краще зберігає тепло. А ще зимові моделі оснащені капюшоном та утепленим коміром.

Також варто звертати увагу на нижню частину спальника – футбокс. Він має бути достатньо просторим, щоб стопи можна було комфортно розмістити всередині, бо незручне положення ніг може завадити хорошому сну.

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На яку температуру розраховані спальники?

Виробник може зазначити три температурні показники, які допоможуть зрозуміти, для яких умов підходить конкретний спальник.

t° Maximum – найвища температура, за якої комфортно спати із закритою блискавкою, не перегріваючи тіло.

– найвища температура, за якої комфортно спати із закритою блискавкою, не перегріваючи тіло. t° Comfort – за мінімальної температури людина може спати із застебнутим спальником без відчуття холоду.

– за мінімальної температури людина може спати із застебнутим спальником без відчуття холоду. t° Extreme – найнижча температура, за якої сон буде холодним, проте організму не загрожуватиме переохолодження.

При виборі зимового спальника радять орієнтуватися на температуру комфорту. Для зимових моделей цей показник може становити -10°С і нижче.



Спальник може зігріти в холодні дні / Фото Pexels

Який наповнювач обрати?

Синтепон є найдоступнішим варіантом, але він важкий, погано утримує тепло, а наповнювач може збиватися в грудки.

Качиний чи гусячий пух краще забезпечує термоізоляцію, однак має суттєвий недолік, оскільки вбирає зайву вологу і повільно сохне.

Найкраще звертати увагу на сучасні фірмові синтетичні утеплювачі, які поєднують практичність та хороші теплоізоляційні властивості. Серед тканин слід вибирати поліестер.

Як правильно підібрати розмір?

Розмір спальника потрібно підбирати відповідно до зросту. Для орієнтиру радять додавати приблизно 30 сантиметрів, щоб комфортно розміститися всередині й не відчувати скутості.

Щодо ширини, то серед найпоширеніших варіантів – моделі шириною 80 сантиметрів та ширші спальники приблизно до 100 сантиметрів.

Правила про спання в одязі під час сну у спальнику немає, але якщо модель доволі тепла й чудово утримує температуру протягом ночі, то спеціально додатково одягатися не варто.